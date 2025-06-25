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Уволенному за прогулы депутату вскрыли кабинет

Члены комиссии Госдумы по регламенту 24 июня вскрыли кабинет бывшего депутата ЛДПР Юрия Напсо, который он отказывался сдавать даже после лишения мандата. Об этом рассказал источник в парламенте.

Замки кабинета пришлось спиливать из-за того, что бывший депутат их поменял, заявили в СМИ.

Члены комиссии Госдумы по регламенту 24 июня вскрыли кабинет бывшего депутата ЛДПР Юрия Напсо, который он отказывался сдавать даже после лишения мандата. Об этом рассказал источник в парламенте.

«Он кабинет в Госдуме, оказывается, до сих пор не сдал под предлогом того, что обжалует лишение мандата в Верховном суде Поэтому собрали комиссию, пригласили мастеров и под запись камер пилили замки», — сообщает источник. Его слова приводит газета «Ведомости».

Ранее, 3 апреля Госдума лишила Напсо должности депутата за его прогулы. В материале сообщается, что депутат, проживающий в ОАЭ, около двух лет не появлялся на своем рабочем месте. Согласно информации, предоставленной комиссией по регламенту, с апреля 2023 года, он неоднократно уходил на больничный, а в периоды между ними не присутствовал на работе. Попытка обжаловать лишение мандата не удалась, Верховный суд отказал Напсо в удовлетворении его иска.

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