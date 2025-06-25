Уволенному за прогулы депутату вскрыли кабинет

Ранее, 3 апреля Госдума лишила Напсо должности депутата за его прогулы. В материале сообщается, что депутат, проживающий в ОАЭ, около двух лет не появлялся на своем рабочем месте. Согласно информации, предоставленной комиссией по регламенту, с апреля 2023 года, он неоднократно уходил на больничный, а в периоды между ними не присутствовал на работе. Попытка обжаловать лишение мандата не удалась, Верховный суд отказал Напсо в удовлетворении его иска.