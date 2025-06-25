Приоритетная цель: артиллеристы группировки «Днепр» уничтожают расчеты дроноводов ВСУ

Беспилотники ВСУ по-прежнему очень досаждают нашим бойцам на передовой. Артиллеристы крупнокалиберных орудий группировки «Днепр» рассказали корреспонденту «МК» о том, как системно уничтожают пункты управления беспилотниками ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области и на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Расчёты 152-мм орудий 2А36 «Гиацинт-Б» гвардейского артиллерийского полка Новороссийских десантников успешно охотятся за дроноводами ВСУ. Разведка ищет пункты управления дронами. Недавно обнаружили такой пункт в полуразрушенном здании одного из оставленных мирными жителями населенных пунктов. После этого, как рассказал командир расчета с позывным «Краб», артиллеристы выехали на огневую позицию и уничтожили врага. Стрельбу вели с закрытых огневых позиций на дальности свыше 20 км.
На сборы обычно уходит 3−4 минуты.
Замкомандира батальона беспилотников с позывным «Сова» рассказал, что в основе успеха — четкое взаимодействие артиллеристов и разведчиков.
Артиллеристы 80-й мотострелковой бригады (арктической) из состава группировки «Днепр» действуют на Каховском направлении в Херсонской области. Недавно обнаружили стартовую позицию украинского беспилотника «Лелека-100». Она находилась в заброшенном ангаре.
Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» оперативно выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию и первым выстрелом уничтожили находящийся в укрытии транспорт. После этого вторым выстрелом было уничтожено здание, где укрывались операторы беспилотника ВСУ. Выйти живыми никому не удалось, рассказал командир оружия.
По словам заряжающего с позывным «Пуля», «Гиацинт» — пушка надежная, и по целям бьет метко.
Наводчик орудия с позывным «Бонус» рассказал, что артиллеристы работают в основном осколочно-фугасными снарядами.
— Эти аккурат для живой силы врага, — говорит он. — Работаем снарядами 152-мм. Вес примерно 50−55 кг. Максимальная дальность 30 км. Один заряжающий несет снаряд, другой заряд. Все делается четко и максимально оперативно, — заключает боец.