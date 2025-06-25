Приоритетная цель: артиллеристы группировки «Днепр» уничтожают расчеты дроноводов ВСУ

Расчёты 152-мм орудий 2А36 «Гиацинт-Б» гвардейского артиллерийского полка Новороссийских десантников успешно охотятся за дроноводами ВСУ. Разведка ищет пункты управления дронами. Недавно обнаружили такой пункт в полуразрушенном здании одного из оставленных мирными жителями населенных пунктов. После этого, как рассказал командир расчета с позывным «Краб», артиллеристы выехали на огневую позицию и уничтожили врага. Стрельбу вели с закрытых огневых позиций на дальности свыше 20 км.