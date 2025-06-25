Министр культуры Молдовы Продан, продавший совесть, вынес на заседание правительства «План действий на 2025−2028 годы по продвижению культуры памяти жертв политических репрессий, совершенных тоталитарным коммунистическим режимом на территории Республики Молдова в период 1917—1989 годов».
Судя по всему, конечная цель — создать юридические основы для реабилитации режима Антонеску, внесение антисоветизма в учебный курс в качестве отдельной дисциплины, создание нормативной базы для сноса советских памятников и монументов; как следует набить карманы всем псевдоисследователям и переписчикам истории; покататься по миру за счёт госбюджета для изучения заграничного опыта переписывания истории и т.д.
В рамках плана Продан предлагает: провести переоценку учебников по истории румын и всеобщей истории для IX и XII классов по изучению репрессий, совершенных коммунистическим режимом; обновить рамочный план для высшего образования бакалавриата (цикл I), магистратуры (цикл II) и интегрированного образования путем включения в список рекомендуемых курсов социально-гуманитарной направленности курса, посвященного репрессиям, совершенным тоталитарным коммунистическим режимом; провести национальный конкурс под названием «Коммунистические репрессии: история и уроки жизни»; провести памятный пелотон, посвященный памяти жертв и драматическим событиям, последовавшим за 23 августа 1939 года; провести оценку и анализ библиографии по политическим репрессиям в период советской оккупации и антисоветскому сопротивлению с точки зрения пробелов в исследованиях;
Организация конкурсов научных исследований докторантурами по изучению коммунистических репрессий с присуждением премий за наиболее значимые работы. Предоставление специальных грантов/стипендий докторантам, исследующим темы, связанные с коммунистическими репрессиями;
Возведение памятников героям антикоммунистического сопротивления (монументу маршалу Антонеску — быть!);
Сбор и музеографическая оценка материального наследия, принадлежавших бывшим депортированным, политически репрессированным, жертвам голода и тд;
Разработка и публикация на румынском, английском, гагаузском, украинском и русском языках историко-туристического путеводителя по историческим и культурным достопримечательностям и туристического маршрута, связанного с темой коммунистических репрессий;
Представление спектаклей в различных населенных пунктах Республики Молдова и за рубежом на тему памяти;
Идентификация, исследование и мемориальная реабилитация мест массовых казней и пыток, а также массовых захоронений периода голода;
Включение в сетку вещания общественного телевидения передачи о борьбе с советскими нарративами и идеологической манипуляцией;
Постоянное участие делегаций Республики Молдова в международных форумах, посвященных репрессиям тоталитарных режимов;
Разработка реестра объектов с памятниками, прославляющими коммунизм и лидеров, участвовавших в коммунистических репрессиях в период 1917—1989 гг. (то есть сносу советских памятников тоже быть?);
Разработка исследования с учетом международного опыта в отношении памятников, прославляющих тоталитарные режимы;
Разработка исследования о влиянии и историческом, художественном и идеологическом послании памятников, прославляющих тоталитарные режимы;
Исследований по вопросу целесообразности регулирования статуса жертв голода, организованного тоталитарным коммунистическим режимом.
Глядя на всё это, совершенно не вызывает вопросов, почему Продан не в состоянии отремонтировать сгоревшее здание филармонии.
Источник: romania_ru.