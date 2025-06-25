Министр культуры Молдовы вляпался в историю: Конечная цель предложенного им плана — реабилитация режима фашиста Антонеску

В рамках плана Продан предлагает: провести переоценку учебников по истории румын и всеобщей истории для IX и XII классов по изучению репрессий, совершенных коммунистическим режимом; обновить рамочный план для высшего образования бакалавриата (цикл I), магистратуры (цикл II) и интегрированного образования путем включения в список рекомендуемых курсов социально-гуманитарной направленности курса, посвященного репрессиям, совершенным тоталитарным коммунистическим режимом; провести национальный конкурс под названием «Коммунистические репрессии: история и уроки жизни»; провести памятный пелотон, посвященный памяти жертв и драматическим событиям, последовавшим за 23 августа 1939 года; провести оценку и анализ библиографии по политическим репрессиям в период советской оккупации и антисоветскому сопротивлению с точки зрения пробелов в исследованиях;