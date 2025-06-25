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Министр культуры Молдовы вляпался в историю: Конечная цель предложенного им плана — реабилитация режима фашиста Антонеску

В рамках плана Продан предлагает провести переоценку учебников по истории румын и всеобщей истории для IX и XII классов по изучению репрессий, совершенных коммунистическим режимом.

Источник: Комсомольская правда

Министр культуры Молдовы Продан, продавший совесть, вынес на заседание правительства «План действий на 2025−2028 годы по продвижению культуры памяти жертв политических репрессий, совершенных тоталитарным коммунистическим режимом на территории Республики Молдова в период 1917—1989 годов».

Судя по всему, конечная цель — создать юридические основы для реабилитации режима Антонеску, внесение антисоветизма в учебный курс в качестве отдельной дисциплины, создание нормативной базы для сноса советских памятников и монументов; как следует набить карманы всем псевдоисследователям и переписчикам истории; покататься по миру за счёт госбюджета для изучения заграничного опыта переписывания истории и т.д.

В рамках плана Продан предлагает: провести переоценку учебников по истории румын и всеобщей истории для IX и XII классов по изучению репрессий, совершенных коммунистическим режимом; обновить рамочный план для высшего образования бакалавриата (цикл I), магистратуры (цикл II) и интегрированного образования путем включения в список рекомендуемых курсов социально-гуманитарной направленности курса, посвященного репрессиям, совершенным тоталитарным коммунистическим режимом; провести национальный конкурс под названием «Коммунистические репрессии: история и уроки жизни»; провести памятный пелотон, посвященный памяти жертв и драматическим событиям, последовавшим за 23 августа 1939 года; провести оценку и анализ библиографии по политическим репрессиям в период советской оккупации и антисоветскому сопротивлению с точки зрения пробелов в исследованиях;

Организация конкурсов научных исследований докторантурами по изучению коммунистических репрессий с присуждением премий за наиболее значимые работы. Предоставление специальных грантов/стипендий докторантам, исследующим темы, связанные с коммунистическими репрессиями;

Возведение памятников героям антикоммунистического сопротивления (монументу маршалу Антонеску — быть!);

Сбор и музеографическая оценка материального наследия, принадлежавших бывшим депортированным, политически репрессированным, жертвам голода и тд;

Разработка и публикация на румынском, английском, гагаузском, украинском и русском языках историко-туристического путеводителя по историческим и культурным достопримечательностям и туристического маршрута, связанного с темой коммунистических репрессий;

Представление спектаклей в различных населенных пунктах Республики Молдова и за рубежом на тему памяти;

Идентификация, исследование и мемориальная реабилитация мест массовых казней и пыток, а также массовых захоронений периода голода;

Включение в сетку вещания общественного телевидения передачи о борьбе с советскими нарративами и идеологической манипуляцией;

Постоянное участие делегаций Республики Молдова в международных форумах, посвященных репрессиям тоталитарных режимов;

Разработка реестра объектов с памятниками, прославляющими коммунизм и лидеров, участвовавших в коммунистических репрессиях в период 1917—1989 гг. (то есть сносу советских памятников тоже быть?);

Разработка исследования с учетом международного опыта в отношении памятников, прославляющих тоталитарные режимы;

Разработка исследования о влиянии и историческом, художественном и идеологическом послании памятников, прославляющих тоталитарные режимы;

Исследований по вопросу целесообразности регулирования статуса жертв голода, организованного тоталитарным коммунистическим режимом.

Глядя на всё это, совершенно не вызывает вопросов, почему Продан не в состоянии отремонтировать сгоревшее здание филармонии.

Источник: romania_ru.