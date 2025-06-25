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Молдова продлит режим лицензирования импорта зерновых до конца 2025 года

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Импорт в Молдову кукурузы, пшеницы и подсолнечника будет подвергаться обязательному лицензированию до 31 декабря 2025 года. Такое решение приняло правительство республики на заседании на этой неделе. ЛИцензирование продлевается в качестве поддержку отечественных производителей сельскохозяйственной продукции.

Источник: Sputnik.md

На региональном рынке, где преобладают большие предложения и низкие цены, крайне важно не допускать искажений и поддерживать конкурентоспособность национального сельского хозяйства.

заявила на заседании министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга

В Минсельхозе сообщили, что прогнозируют в этом году «существенный урожай» упомянутых культур, поскольку по состоянию на начало июня 2025 года посевы находятся в хорошем состоянии вегетации.

По информации ведомства, похожие условия сложились и в соседних странах, что создает повышенный риск перенасыщения рынка. В этих условиях сохранение временного контроля импорта является оправданным, полагают в министерстве. По их мнению, режим лицензирования также поощряет развитие внутреннего производства, способствуя экономической стабильности молдавских фермеров.