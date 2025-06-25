Молдова продлит режим лицензирования импорта зерновых до конца 2025 года

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Импорт в Молдову кукурузы, пшеницы и подсолнечника будет подвергаться обязательному лицензированию до 31 декабря 2025 года. Такое решение приняло правительство республики на заседании на этой неделе. ЛИцензирование продлевается в качестве поддержку отечественных производителей сельскохозяйственной продукции.