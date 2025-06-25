Молдова продлит режим лицензирования импорта зерновых до конца 2025 года

На региональном рынке, где преобладают большие предложения и низкие цены, крайне важно не допускать искажений и поддерживать конкурентоспособность национального сельского хозяйства.
В Минсельхозе сообщили, что прогнозируют в этом году «существенный урожай» упомянутых культур, поскольку по состоянию на начало июня 2025 года посевы находятся в хорошем состоянии вегетации.
По информации ведомства, похожие условия сложились и в соседних странах, что создает повышенный риск перенасыщения рынка. В этих условиях сохранение временного контроля импорта является оправданным, полагают в министерстве. По их мнению, режим лицензирования также поощряет развитие внутреннего производства, способствуя экономической стабильности молдавских фермеров.