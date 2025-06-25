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Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу, пишут СМИ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит блока в Гааге, пишет газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников.

Источник: Reuters

Во вторник Трамп заявил журналистам, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО «зависит от того, какого определения вы придерживаетесь».

«Три европейских чиновника, участвующих в саммите, сообщили Financial Times, что эти комментарии омрачили встречу и поставили под угрозу срыва мероприятие, призванное сохранить участие США в трансатлантических отношениях», — говорится в материале издания.

По словам собеседника газеты, «саммит зависит от того, какое решение примет Трамп».

«Мы все сидим здесь и ждем, когда он скажет нам, будет ли он защищать Европу», — заявил источник.

Издание Politico со ссылкой на чиновника Белого дома пишет, что американский лидер в своем заявлении подразумевал открытый характер возможного применения пятой статьи НАТО и то, «как обстоятельства, вероятно, будут диктовать, что союзники будут вынуждены делать для защиты страны-члена в случае нападения».

Саммит НАТО проходит 24—25 июня в Гааге.

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