Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу, пишут СМИ

Во вторник Трамп заявил журналистам, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО «зависит от того, какого определения вы придерживаетесь».
«Три европейских чиновника, участвующих в саммите, сообщили Financial Times, что эти комментарии омрачили встречу и поставили под угрозу срыва мероприятие, призванное сохранить участие США в трансатлантических отношениях», — говорится в материале издания.
По словам собеседника газеты, «саммит зависит от того, какое решение примет Трамп».
«Мы все сидим здесь и ждем, когда он скажет нам, будет ли он защищать Европу», — заявил источник.
Издание Politico со ссылкой на чиновника Белого дома пишет, что американский лидер в своем заявлении подразумевал открытый характер возможного применения пятой статьи НАТО и то, «как обстоятельства, вероятно, будут диктовать, что союзники будут вынуждены делать для защиты страны-члена в случае нападения».
Саммит НАТО проходит