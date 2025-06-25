Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу, пишут СМИ

Издание Politico со ссылкой на чиновника Белого дома пишет, что американский лидер в своем заявлении подразумевал открытый характер возможного применения пятой статьи НАТО и то, «как обстоятельства, вероятно, будут диктовать, что союзники будут вынуждены делать для защиты страны-члена в случае нападения».