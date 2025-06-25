Ушат воды от Пентагона: удары США по ядерным объектам «слегка отодвинули» программу Ирана

Хотя отчет разведки является лишь первоначальной оценкой, один из источников сказал, что если разведданные на местах уже через несколько дней пришли к выводу, что Фордо, в частности, не был разрушен, то более поздние оценки могут свидетельствовать о том, что ущерб мог быть нанесен еще меньший.