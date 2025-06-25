Ушат воды от Пентагона: удары США по ядерным объектам «слегка отодвинули» программу Ирана

Согласно отчету Пентагона, удары США по ядерным объектам Ирана отодвинули программу лишь на несколько месяцев назад. Выводы разведывательного управления американского Министерства обороны дают основания предполагать, что заявление президента Трампа о том, что иранские ядерные объекты были «уничтожены», может быть преувеличено.
По словам двух источников, знакомых с отчетом Пентагона, первоначальная засекреченная оценка США ударов Дональда Трампа по ядерным объектам Ирана в минувшие выходные говорит о том, что американцы не уничтожили два объекта и, вероятно, лишь отодвинули ядерную программу Тегерана на несколько месяцев, пишет The Guardian.
В докладе, подготовленном Разведывательным управлением Министерства обороны США — разведывательным подразделением Пентагона, — делается вывод о том, что ключевые компоненты ядерной программы, включая центрифуги, могут быть перезапущены в течение нескольких месяцев.
В докладе также отмечается, что большая часть иранских запасов высокообогащенного урана, который может быть использован для создания возможного ядерного оружия, была перемещена до нанесения ударов и, возможно, была перемещена на другие секретные ядерные объекты, находящиеся в ведении Ирана.
Выводы американской военной разведки, которые были основаны на предварительной оценке боевого ущерба, проведенной Центральным командованием США, которое курирует военные операции США на Ближнем Востоке, свидетельствуют о том, что заявление Трампа о том, что иранские ядерные объекты были «уничтожены», возможно, оказалось завышено.
Трамп заявил в своем телеобращении в субботу вечером сразу после операции, что США полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана в Натанзе и Фордо, расположенные глубоко под землей, а также в Исфахане, где хранились материалы для обогащения урана.
«Удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены. Иран, главный враг Ближнего Востока, теперь должен заключить мир», — утверждал Трамп в своем обращении из Белого дома.
Хотя отчет разведки является лишь первоначальной оценкой, один из источников сказал, что если разведданные на местах уже через несколько дней пришли к выводу, что Фордо, в частности, не был разрушен, то более поздние оценки могут свидетельствовать о том, что ущерб мог быть нанесен еще меньший.
Объекты по обогащению урана в Фордо, которые долгое время считались наиболее хорошо охраняемыми из ядерных объектов Ирана, расположены под горами Загрос. Согласно сообщениям, сооружение было построено на глубине 45−90 метров под коренными породами, в основном известняком и доломитом.
Освещение в СМИ оценки военной разведки, по-видимому, разозлило Трампа, который во вторник вечером обвинил новостные агентства в принижении значения военного удара, заявив, что это лишь отбросило ядерную программу Ирана на несколько месяцев назад.
«ЯДЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ИРАНЕ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНЫ!» Трамп опубликовал пост заглавными буквами на своей социальной платформе Truth.
Белый дом также оспорил оценку разведывательных данных, о которой впервые сообщил телеканал CNN. «Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить президента Трампа и дискредитировать отважных пилотов истребителей, которые отлично выполнили миссию по уничтожению ядерной программы Ирана», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал в воскресенье, что Вашингтон не знает, где находятся запасы высокообогащенного урана в Иране, заявив: «В ближайшие недели мы будем работать над тем, чтобы что-то сделать с этим топливом».
Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил в понедельник, что МАГАТЭ больше не может отчитываться о запасах Ирана в 400 кг урана, обогащенного до 60% чистоты.
В прошлую среду The Guardian сообщила, что высокопоставленные политические назначенцы в Пентагоне были проинформированы в начале второго президентского срока Трампа о том, что бомбы GBU-57 весом 30 000 фунтов «bunker buster», предназначенные для использования в Фордо, не уничтожат объект полностью.
На этом январском брифинге Агентство по уменьшению военной угрозы при Пентагоне, разработавшее GBU-57, сообщило официальным лицам, что бомбы не проникнут достаточно глубоко под землю и только тактическое ядерное оружие сможет уничтожить Фордо.
В ходе ударов США по ядерным объектам Ирана бомбардировщики B2 сбросили 12 GBU-57 на Фордо и два GBU-57 на Натанз. Затем подводная лодка ВМС США выпустила около 30 ракет «Томагавк» по Исфахану, сообщили представители министерства обороны США на пресс-конференции в воскресенье.
Министр обороны Пит Хегсет повторил заявление Трампа на пресс-конференции о том, что объекты были «уничтожены», но председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, который помогал руководить операцией, был более сдержан в своих замечаниях.
Кейн сказал, что все три ядерных объекта «понесли серьезный ущерб и разрушения», но предупредил, что окончательная оценка боевого ущерба в ходе военной операции еще впереди.