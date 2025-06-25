Ярость Трампа способствовала хрупкому перемирию между воюющими странами

Прекращение огня было объявлено после запуска иранской ракеты по американской базе в Катаре в отместку за участие Америки в ударах по иранским ядерным объектам в воскресенье. Иран заявил, что он заранее предупредил Катар о ракетах, и сообщений о пострадавших не поступало, что говорит о том, что его ответ был тщательно скоординирован, чтобы позволить Тегерану и Вашингтону отступить. Советники Трампа в частном порядке заявили, что, по их мнению, Иран примет оливковую ветвь президента США, чтобы избежать дальнейших ударов со стороны Израиля, а также потому, что они нанесли символический ответный удар.