Ярость Трампа способствовала хрупкому перемирию между воюющими странами

Хрупкое перемирие между Израилем и Ираном, похоже, сохраняется после того, как Трамп пришел в ярость из-за первоначальных нарушений. В какой-то момент президент США позвонил Биньямину Нетаньяху, чтобы приказать ему сократить масштабы израильского авиаудара.
Шаткое перемирие между Израилем и Ираном, кажется, сохранялось во вторник вечером после необычного дня, когда разъяренный Дональд Трамп в какой-то момент лично вмешался, позвонив Биньямину Нетаньяху, чтобы заставить его сократить масштабы израильского авиаудара, пишет The Guardian.
В телеобращении поздно вечером во вторник премьер-министр еврейского государства приветствовал «историческую победу», заявив, что Израиль «сорвал ядерный проект Ирана», но оставалось неясным, был ли уничтожен глубоко зарытый ядерный объект в Фордо.
Но первоначальная оценка разведки США показала, что удары не привели к разрушению двух объектов и, вероятно, лишь отодвинули ядерную программу на несколько месяцев, сообщили The Guardian два человека, знакомых с отчетом.
В докладе, подготовленном Разведывательным управлением Министерства обороны — разведывательным подразделением Пентагона, — делается вывод о том, что ключевые компоненты ядерной программы, включая центрифуги, могут быть перезапущены в течение нескольких месяцев.
В докладе также отмечается, что большая часть иранских запасов высокообогащенного урана, который может быть использован для возможного создания ядерного оружия, была перемещена до нанесения ударов и, возможно, была размещена на других секретных ядерных объектах, находящихся в ведении Ирана. Белый дом отклонил этот доклад как «абсолютно неверный».
Обнаружив, что соглашение о прекращении огня, заключенное при его посредничестве накануне вечером, было нарушено обеими сторонами, Трамп заявил во вторник СМИ: «По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, что, черт возьми, они делают».
Обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Израиль заявил, что Иран первым нарушил перемирие, заявив, что он сбил две баллистические ракеты, направлявшиеся в северную часть Израиля, примерно в 10:30 утра, примерно через два с половиной часа после того, как должно было начаться прекращение боевых действий.
Тем не менее, отмечает The Guardian, Трамп приберег свою самую сильную неприязнь к Израилю — из-за масштабов запланированного им возмездия, а также из-за количества бомб, сброшенных его самолетами в период между согласованием соглашения о прекращении огня в понедельник вечером и его вступлением в силу в 5 утра по Гринвичу во вторник.
«Израиль, как только мы заключили сделку, они вышли и сбросили кучу бомб, подобных которым я никогда раньше не видел, самую большую бомбу, которую мы когда-либо видели», — сказал он, публично упрекнув Израиль в самых резких выражениях из всех президентов США в истории. На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп опубликовал жесткую инструкцию, написав: «ИЗРАИЛЬ. НЕ СБРАСЫВАЙТЕ ЭТИ БОМБЫ. ЕСЛИ ВЫ ЭТО СДЕЛАЕТЕ, ЭТО БУДЕТ СЕРЬЕЗНЫМ НАРУШЕНИЕМ. НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕ СВОИХ ПИЛОТОВ ДОМОЙ!».
По словам Нетаньяху, у Израиля «никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем Трамп».
После телефонного разговора с Нетаньяху Трамп объявил: «ИЗРАИЛЬ не собирается нападать на Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой, дружески помахав крылом Ирану. Никто не пострадает, режим прекращения огня действует!».
Через несколько минут иранские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Тегерана и на севере страны, отмечает The Guardian.
Американский веб-сайт Axios сообщил, что Нетаньяху сказал Трампу, что он не может полностью отменить удар, и что в конечном итоге «было решено значительно сократить масштабы удара, отменить атаку на большое количество целей и нанести удар только по одной цели». Газета «Гаарец» сообщила, что единственной целью была иранская радарная установка.
Тегеран отрицает, что нарушал перемирие или запускал ракеты, которые, по утверждению Израиля, были перехвачены в середине утра во вторник. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ о немедленном нанесении ответного удара по Тегерану.
Союзники Трампа в Вашингтоне не замедлили сделать круг почета, пишет The Guardian. Конгрессмен Эрл Картер из Саванны, штат Джорджия, направил письмо в комитет по выдвижению кандидатов на Нобелевскую премию мира, в котором говорится, что «лидерство Трампа на данный момент является примером тех самых идеалов, к признанию которых стремится Нобелевская премия мира».
А лидеры изоляционистской фракции коалиции Maga Трампа во вторник решительно поддержали президента США, включая чиновников администрации, опасающихся иностранного вмешательства, и консервативных экспертов в области СМИ, которые открыто критиковали решение США нанести удары по иранским ядерным объектам в минувшие выходные.
«Мы являемся свидетелями разработки внешнеполитической доктрины, которая изменит страну (и мир) к лучшему, — написал вице-президент США Джей Ди Вэнс, обычно ярый критик военного вмешательства США в зарубежные войны. — 1) четко определите интересы Америки; 2) ведите агрессивные переговоры для достижения этих интересов; 3) при необходимости применяйте подавляющую силу».
«Оказывается, вы можете просто делать то, что обещали», — добавил Вэнс. «Миссия не затягивается. Никакого затянутого, нечетко сформулированного “государственного строительства”. Просто я очень горжусь президентом и всей командой сегодня утром.».
Трамп использовал социальные сети, чтобы объявить о прекращении огня сразу после 5 утра по Гринвичу во вторник, попросив противоборствующие стороны не нарушать его. Обе стороны провели интенсивную перестрелку, прежде чем дать понять, что согласны.
Иранские государственные СМИ предположили, что прекращение огня было «навязано врагу» после «четырех волн атак на оккупированные Израилем территории». Израильские власти подтвердили, что Иран выпустил 20 ракет и что пять израильтян были убиты и более 22 ранены в южном городе Беэр-Шева.
Спустя девяносто минут после заявления Трампа Израиль, который начал войну с внезапного нападения 13 июня, также признал перемирие и заявил о победе.
По словам местных жителей, за несколько часов до объявления перемирия Израиль нанес по Тегерану одни из самых интенсивных авиаударов за всю историю.
Информационное агентство Isna сообщило, что 16 иранцев были убиты на севере страны, в то время как Израиль заявил, что нанес удары по ракетным установкам на западе Ирана и десяткам целей в Тегеране ранним утром во вторник.
Администрация Нетаньяху заявила, что уничтожила сотни бойцов «Басидж», добровольческого формирования, используемого для подавления внутреннего инакомыслия, и совершила нападение на иранского ученого-ядерщика, в результате чего число убитых иранских ученых достигло по меньшей мере 15 человек. Иранские государственные СМИ назвали ученого, убитого ночью, Мохаммадом Резой Седдиги Сабером, заявив, что он стал мишенью в доме своих родителей в Астане-йе Ашрафия на севере Ирана. По сообщениям государственного телевидения, его 17-летний сын был убит в результате удара по семейному дому в Тегеране несколько дней назад.
Иранский пользователь социальных сетей из Тегерана написал, что израильские удары по столице были «интенсивными» в преддверии объявленного прекращения огня. «Сегодняшняя бомбардировка Тегерана была чрезвычайно интенсивной. Взрывы не прекращались в течение целого часа. Мы совершенно беззащитные люди», — написал пользователь.
После того, как израильское правительство официально приняло соглашение о прекращении огня, лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что Израилю также пора положить конец войне в Газе. «Пришло время покончить с этим и там. Верните заложников, прекратите войну. Израилю необходимо начать восстановление», — заявил Лапид. По оценкам, за 20 месяцев израильских бомбардировок в Газе погибло 56 000 палестинцев, напоминает The Guardian.
Прекращение огня было объявлено после запуска иранской ракеты по американской базе в Катаре в отместку за участие Америки в ударах по иранским ядерным объектам в воскресенье. Иран заявил, что он заранее предупредил Катар о ракетах, и сообщений о пострадавших не поступало, что говорит о том, что его ответ был тщательно скоординирован, чтобы позволить Тегерану и Вашингтону отступить. Советники Трампа в частном порядке заявили, что, по их мнению, Иран примет оливковую ветвь президента США, чтобы избежать дальнейших ударов со стороны Израиля, а также потому, что они нанесли символический ответный удар.
Лидеры Конгресса США должны были провести свои первые секретные брифинги по ударам во вторник, но позже они были отложены без каких-либо объяснений со стороны администрации Трампа.
«Эта отсрочка в последнюю минуту возмутительна, уклончива и неуместна, — заявил демократический лидер Сената Чак Шумер. — Чего так боится администрация? Почему они не хотят обсудить с Конгрессом важнейшие детали: результаты недавнего удара, масштабы и траекторию развития этого конфликта, долгосрочную стратегию администрации по предотвращению получения Ираном ядерного оружия и потенциальные риски, с которыми сталкиваются американские граждане и наши военнослужащие?».
Ведущие демократы резко раскритиковали Трампа за то, что он начал удары, не проконсультировавшись и не проинформировав руководство Конгресса до их начала. Некоторые из них утверждали, что удары были нанесены в нарушение Закона о военных полномочиях 1973 года, который ограничивает способность президента США отдавать приказы о военных действиях без поддержки Конгресса.
«Многие уважаемые эксперты по конституции утверждают, что Закон о военных полномочиях сам по себе является неконституционным, — сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец. — Меня этот аргумент убедил. Они считают, что это нарушение статьи II о полномочиях главнокомандующего. Я думаю, это правильно».