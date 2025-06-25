Главарь НАТО бросился улещать Трампа перед шабашем в Гааге

Генсек Североатлантического блока Марк Рютте из кожи лез в стараниях заручиться поддержкой президента США и добиться согласия между странами — членами евроатлантической группировки по расходам на военные нужды. В Гааге на саммите НАТО с придыханием ожидали прибытия Дональда Трампа. «Вы приближаетесь к очередному большому успеху», — написал Рютте в сообщении, пока Трамп пересекал Атлантику на самолете Air Force One.
В льстивых посланиях голландца, пишет The Guardian, план НАТО по резкому увеличению расходов на оборону сравнивался с американскими бомбардировками ядерных объектов Ирана в минувшие выходные: «Поздравляю и благодарю вас за ваши решительные действия в Иране, это было действительно экстраординарно и то, на что никто другой не осмеливался».
Этот тон подчеркивал, насколько глава Североатлантического союза и большинство других западных союзников заинтересованы в том, чтобы саммит прошел успешно, прекрасно понимая, что приверженность Трампа НАТО непредсказуема — и что необходимо предпринять все возможные шаги, чтобы не упустить из виду своевольного президента США.
Тем временем, когда президентский самолет Air Force One летел через Атлантику в столицу Нидерландов, Трампу не потребовалось много времени, чтобы отвлечься от своего месседжа. Президента спросили, будут ли США соблюдать гарантию НАТО в соответствии со статьей 5, которая гласит, что если нападению подвергается один член альянса, это рассматривается как нападение на всех, и другие союзники должны предпринять действия, которые сочтут необходимыми для оказания помощи подвергшейся нападению стране?
«Зависит от вашего определения», — сказал Трамп. «Существует множество определений статьи 5, вы это знаете, верно? Но я намерен быть их друзьями». Президента попросили объяснить этот неопределенный ответ, побудив его сказать, что он «стремится спасать жизни» и «заботится о жизни и безопасности», прежде чем добавить, что он не хотел бы вдаваться в подробности во время полета.
На саммите 2018 года во время своего первого президентского срока Трамп намекнул, что США могут покинуть НАТО, но на специально сокращенной встрече в этом году были предприняты все шаги для того, чтобы он был в приподнятом настроении и поддерживал военный альянс, в который США вносят такой большой вклад, а Европа от этого выиграла так много, напоминает The Guardian.
Президент США прилетел ранним вечером на ужин для лидеров, который проходил в Paleis Huis ten Bosch, королевском дворце и резиденции голландского короля Виллема-Александра. Но в результате изменений, объявленных в последнюю минуту, выяснилось, что Трамп останется там на ночь, а не в гранд-отеле Huis ter Duin в Нордвейке, как планировалось, и будет завтракать с голландским монархом.
В течение последних нескольких месяцев Рютте вел прямые переговоры с Трампом и другими лидерами НАТО, чтобы убедить 32 члена альянса согласиться на то, что в большинстве случаев сводится к существенному увеличению расходов на оборону, доведению основных военных бюджетов до 3,5% от ВВП к 2035 году, достигнув 5%, когда дополнительные 1,5% от ВВП будут увеличены. учитываются соответствующие расходы на киберпространство, разведку и инфраструктуру.
Один из военачальников НАТО высоко оценил дипломатические способности Рютте. «То, как он обращался с Трампом, было блестящим с того момента, как он посетил его в Мар-а-Лаго», — сказал он, имея в виду поездку, совершенную в ноябре прошлого года, когда Трамп еще был избранным президентом. По его словам, это была сделка, которая была заключена между двумя странами ранее, страна за страной, и почти все члены НАТО были привлечены к участию.
В понедельник Рютте был осторожен, когда его спросили о том, как ему удалось поработать с Трампом и привлечь его к реализации плана, или о его роли в попытках добиться успеха саммита. «Я держу молоток. Я открываю встречу, я закрываю встречу, а тем временем я много путешествую между союзниками, разговариваю и дискутирую», — сказал он.
Тон сообщений, однако, раскрывает реальность подхода Рютте — возможно, единственного, который способен принести успех. «Это было нелегко, но мы заставили их всех подписаться на 5%!» — написал он Трампу. «Вы добьетесь того, чего не смог бы добиться ни один американский президент за последние десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и положено, и это будет ваша победа. Счастливого пути и до встречи на обеде у Его Величества».
После ужина во вторник в среду состоится саммит в узком составе, с единственной встречей продолжительностью два с половиной часа, на которой Трамп и другие лидеры подпишут короткое коммюнике из нескольких абзацев, подтверждающее 5%-ную сделку. Высказывалась надежда, что Трамп, также воодушевленный ощущением успеха после бомбардировок США ядерных объектов Ирана, будет выступать за НАТО в частном порядке и снова на пресс-конференции в середине дня.
Но некоторые недовольные дипломаты в Гааге опасаются, что с Испанией все же может возникнуть ссора, констатирует The Guardian. Хотя премьер-министр Педро Санчес заявил, что не будет блокировать 5-процентное обязательство, он настаивает на том, что Испания может выполнить свои обязательства перед НАТО, потратив меньше: 2,1% ВВП. Из примерно дюжины публикаций Трампа в социальных сетях, сделанных во время полета, одна представляла собой графический материал с заголовком: «Испания угрожает сорвать саммит».