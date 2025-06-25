Главарь НАТО бросился улещать Трампа перед шабашем в Гааге

Один из военачальников НАТО высоко оценил дипломатические способности Рютте. «То, как он обращался с Трампом, было блестящим с того момента, как он посетил его в Мар-а-Лаго», — сказал он, имея в виду поездку, совершенную в ноябре прошлого года, когда Трамп еще был избранным президентом. По его словам, это была сделка, которая была заключена между двумя странами ранее, страна за страной, и почти все члены НАТО были привлечены к участию.