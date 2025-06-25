Politico: Трамп не предупредил лидеров ЕС заранее о решении атаковать Иран

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не информировал заранее лидеров стран Европейского союза о своём решении нанести удар по Ирану. Об этом сообщает издание Politico.
«Трамп не сообщил европейским лидерам о своих планах нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью бомбардировщиков B-2. Хотя на прошлой неделе на саммите G7 в Канаде у лидеров сложилось впечатление, что он склоняется к такому решению», — говорится в публикации.
Ранее газета NYT писала, что у Ирана остались «тайные объекты» по обогащению урана, которые создавались на случай атаки «на более крупные комплексы». Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил, что авиаудары США не уничтожили основные компоненты иранской ядерной программы. При этом глава Белого дома подчеркнул, что цели были разрушены полностью.