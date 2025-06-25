Politico: Трамп не предупредил лидеров ЕС заранее о решении атаковать Иран

«Трамп не сообщил европейским лидерам о своих планах нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью бомбардировщиков B-2. Хотя на прошлой неделе на саммите G7 в Канаде у лидеров сложилось впечатление, что он склоняется к такому решению», — говорится в публикации.