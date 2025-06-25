Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти

«Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план “криминального олигархического духовенства” по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти», — написал он в своем Telegram-канале, опубликовав заявление Следственного комитета.
В настоящее время силовики обыскивают дом лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Он и его сторонники обвиняются в подготовке терактов с целью захвата власти.
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