Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти

ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили захват власти в стране.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план “криминального олигархического духовенства” по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти», — написал он в своем Telegram-канале, опубликовав заявление Следственного комитета.

В настоящее время силовики обыскивают дом лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Он и его сторонники обвиняются в подготовке терактов с целью захвата власти.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше