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В Москве арестовали двух агентов разведки страны СНГ

Федеральная служба безопасности России задержала в Москве двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионаже.

Федеральная служба безопасности России задержала в Москве двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионаже. По данным ЦОС ФСБ, они прибыли в Россию по поддельным документам для выполнения заданий молдавской разведки.

Как сообщили в ФСБ, задержанные дали признательные показания. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество с иностранным государством»), которая предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Задержанные работали на Службу информации и безопасности Республики Молдова, которая отвечает за разведку и контрразведку. В ФСБ отметили, что их деятельность была направлена против безопасности России.

Подробности оперативной работы и конкретные задания задержанных не раскрываются. Расследование продолжается.

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