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Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Задержанный агент молдавской разведки рассказал на видео ФСБ, что должен был выполнить «важные» задания для разведи Молдавии.

Ранее сообщалось, что ФСБ России в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова (молдавская разведка и контрразведка — ред.), направленных против безопасности Российской Федерации.

«Нам сказали, что нужно вылететь в город Москву для выполнения важных заданий для разведи Республики Молдовы», — сказал задержанный.