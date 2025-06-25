Появились подробности о молдавских агентах, задержанных в Москве

Ранее сообщалось, что ФСБ России в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова (молдавская разведка и контрразведка — ред.), направленных против безопасности Российской Федерации.