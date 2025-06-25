Лидеры стран, входящих в НАТО, слетелись на шабаш в Голландию, чтобы на полях гаагского саммита обсудить насущные вопросы западного военно-политического блока. В преддверии этой встречи предполагалось, что у натовской братии будет много разговоров о президенте Трампе и его усилиях по сдерживанию Ирана. Но Россия будет главной фигурой в этой ситуации.
Ожидается, что любые сомнения в целесообразности войны в Иране или американского вмешательства будут подавлены не только потому, что большинство союзников не хотят, чтобы у Тегерана была бомба, но и потому, что саммит был организован таким образом, чтобы не раздражать мистера Трампа, писало в преддверии гаагского саммита издание The New York Times. Объявленное прекращение огня, если оно сохранится, также может помочь успокоить нервы.
Для НАТО главной проблемой является Россия, которая находится в центре внимания на встрече, посвященной увеличению военных расходов. Но это также будет неловким фоном, поскольку страны-участницы будут ходить на цыпочках вокруг американского президента с его весьма неоднозначными отношениями с Москвой.
Трамп потребовал, чтобы члены НАТО тратили намного больше денег на оборону, но он не говорит, для чего предназначены эти новые траты.
Генеральный секретарь альянса Марк Рютте не сомневается, что это делается для сдерживания России, отмечает The New York Times: «С некоторой долей преувеличения он недавно сказал британцам, что либо они тратят то, что просит НАТО, “чтобы обеспечить безопасность наших обществ”, либо “вам лучше научиться говорить по-русски”.
В апреле Рютте заявлял: «Мы все в НАТО согласны с тем, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для территории НАТО, для всей евроатлантической территории».
Но это не совсем так, констатирует The New York Times.
Трамп периодически выражал недовольство президентом России Владимиром Путиным за то, что тот сопротивлялся прекращению огня на Украине, но отказался вводить санкции против России или даже признать, что Россия виновата в конфликте на Украине. Он хочет возобновить экономические и дипломатические отношения с Москвой и постоянно унижает Владимира Зеленского, напоминает The New York Times.
На саммите «Большой семерки» в Канаде на прошлой неделе Трамп уехал пораньше, пожаловавшись, что Россия не входит в эту группу, и отменил встречу с Зеленским. Ожидается, что визит Трампа в Гаагу будет таким же коротким — менее 24 часов. Это будет первый саммит лидеров НАТО за время его второго президентского срока.
Предполагалось, что на саммите будет принята новая стратегия НАТО в отношении России, призванная заменить подход, принятый в конце 1990-х годов, когда североатлантический союз рассматривал Россию как потенциального партнера. Но новая стратегия была отменена по настоянию Вашингтона, чтобы избежать конфликта с Трампом и его пока безуспешными попытками договориться с Россией по Украине.
Аналогичным образом, заседание Совета Украина-НАТО, на котором лидеры альянса встретятся с Зеленским, никогда не планировалось, учитывая двойственное отношение Трампа к украинскому лидеру, хотя ожидается, что министры более низкого уровня встретятся.
Новые целевые показатели расходов должны быть в центре внимания этого краткого саммита, который начнется во вторник с ужина, организованного голландской королевской семьей, и завершится утренним заседанием в среду, за которым, как ожидается, последует исторически короткое коммюнике.
Рютте умеет обращаться с мистером Трампом и не стесняется льстить ему. В необычно елейном послании, которое Трамп опубликовал во вторник, Рютте похвалил его за то, что он заставил Европу «по-крупному заплатить» за увеличение военных расходов и за его «решительные действия в Иране, которые были поистине экстраординарными и на которые никто другой не осмеливался».
Чтобы попытаться обеспечить гладкое проведение саммита, Рютте сказал: «Дональд, вы подвели нас к действительно важному моменту для Америки, Европы и всего мира», — заставив союзников взять на себя обязательство тратить 5 процентов своего валового внутреннего продукта на оборону. «Вы добьетесь того, чего не смог бы добиться ни один американский президент за последние десятилетия», — добавил Рютте. Официальные лица НАТО подтвердили, что сообщение, которое Трамп опубликовал в социальных сетях, было подлинным.
Роль Зеленского значительно снизилась по сравнению с недавними саммитами, на которых его борьба с Россией была в центре внимания. Но, по словам двух высокопоставленных европейских чиновников, он согласился приехать после некоторых колебаний. Он посетит ужин и проведет двусторонние встречи.
По словам одного из чиновников, проект коммюнике, если союзники с ним согласятся, действительно связывает конфликт на Украине с необходимостью увеличения военных расходов. Но в нем не упоминается обещание НАТО о возможном вступлении Украины и Грузии в НАТО, как это делалось в предыдущих коммюнике саммита. Рютте с некоторым раздражением объяснил, что прошлые обязательства считаются выполненными и не нуждаются в повторении.
Цель Рютте — обеспечить, чтобы встреча продемонстрировала единство и позволила Трампу одержать победу в вопросе увеличения расходов. Рютте добился согласия Североатлантического союза на увеличение расходов на оборону до 5% от национального дохода и 3,5% на основные военные нужды в соответствии с требованиями НАТО. Это большой скачок по сравнению с целевым показателем в 2 процента, установленным в 2014 году, который в настоящее время считается недостаточным в условиях роста военной мощи России.
Кроме того, союзники будут стремиться потратить еще 1,5 процента национального дохода на такие полезные в военном отношении предметы, как улучшение качества дорог и мостов, оказание неотложной медицинской помощи и подготовка гражданского населения к войне — обходной путь, который поможет большему числу стран достичь цели Трампа.
Крайний срок для достижения этой цели еще не установлен и может варьироваться. И никто не ожидает, что каждая страна достигнет 5%, как заявила Испания, она не может этого сделать, но от каждого члена будет предложено взять на себя обязательства по выполнению новых военных требований НАТО.
Во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что цель увеличения военных расходов до 5 процентов от валового внутреннего продукта соответствует кампании Запада по «демонизации России». Он добавил: «Им нужно было придумать страшилу, монстра, и, по мнению официальных лиц НАТО, нет лучшего кандидата на роль этого монстра, чем Россия».
Общая надежда Рютте состоит в том, чтобы ограничить вероятность раскола по таким спорным вопросам, как Россия и помощь Украине, — спорным, по крайней мере, для мистера Трампа и двух его сторонников-популистов, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Три этих лидера, по сути, считают, что хорошие отношения с Россией жизненно важны для европейской безопасности, что конфликт на Украине делает НАТО скорее более уязвимым, чем менее, и что НАТО должно тратить средства на самооборону, а не на борьбу с Россией на Украине.
Это противоречит принципам остальной части НАТО, которая считает Украину передовой линией обороны от России, отмечает The New York Times. С этой целью страны НАТО обещают выделить миллиарды долларов на оказание финансовой и военной помощи Украине.
Президент Чешской Республики Петр Павел, бывший генерал, хорошо сформулировал это на прошлой неделе, когда он кратко изложил свои взгляды на саммит. С одной стороны, по его словам, ожидания от саммита высоки, особенно в отношении новых целей по военным расходам, но эти цели также ограничены из-за «подхода» администрации США. «Я понимаю, что генеральный секретарь намеренно хочет ограничить масштабы саммита до необходимого минимума, чтобы избежать каких-либо разногласий и разобщенности», — сказал он, добавив, что самым важным было показать, что НАТО едина в своих основных принципах.
По его словам, этими принципами являются приверженность Североатлантического союза коллективной обороне и поддержке Киева. Тем не менее, он признал, что в коммюнике, скорее всего, не будет сильных выражений в адрес Украины, несмотря на то, что страна столкнулась с летним наступлением России и уменьшением помощи со стороны Соединенных Штатов.
Трамп ясно дал понять, что Европа должна взять на себя основную ответственность за оказание помощи Украине и ее снабжение, поскольку он сам, похоже, перестал настаивать на прекращении огня.
Отсутствие явных достижений для Украины показывает, насколько изменился НАТО во времена Трампа. И что Зеленский вынес из саммита, остается открытым вопросом, сказал Майкл Карпентер, бывший посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе: «Возвращается ли Зеленский домой после этого саммита с чувством, что альянс его поддерживает? Или он считает, что альянс на цыпочках прошел через саммит, на самом деле не предложив существенной и громкой поддержки Украине?».