Названы затаенные ожидания генсека НАТО от Трампа на саммите в Гааге

Общая надежда Рютте состоит в том, чтобы ограничить вероятность раскола по таким спорным вопросам, как Россия и помощь Украине, — спорным, по крайней мере, для мистера Трампа и двух его сторонников-популистов, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Три этих лидера, по сути, считают, что хорошие отношения с Россией жизненно важны для европейской безопасности, что конфликт на Украине делает НАТО скорее более уязвимым, чем менее, и что НАТО должно тратить средства на самооборону, а не на борьбу с Россией на Украине.