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Обыски проходят у госсекретаря Дагестана

В среду, 25 июня, у основателя футбольного клуба «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова начались обыски.

В среду, 25 июня, у основателя футбольного клуба «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова начались обыски. Информацию об этом распространил Telegram-канал Shot.

Магомедов, назначенный на пост госсекретаря республики в 2021 году, ранее избирался депутатом Госдумы VI созыва. Также он является основателем махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

Детали проводимых мероприятий не уточняются, однако Shot опубликовал кадры, предположительно снятые у дома чиновника. На видео видны вооруженные сотрудники силовых структур у ворот.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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