Председателем регионального комитета молодежи стал Олег Отроков

По образованию господин Отроков — экономист, менеджер и специалист по работе с молодежью. Он прошел путь от школьного самоуправления до руководства региональным молодежным парламентом, поясняют в сообщении.
Карьеру начал в 2008 году координатором в областном комитете по молодежной политике, затем работал в «Агентстве развития молодежных инициатив» Ростовской области. С 2019 года занимал различные посты в «Ростовском государственном экономическом университете» (РИНХ), последнее время был проректором по воспитательной работе и молодежной политике.
По опубликованным данным, Олег Отроков трижды побеждал во «Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи», выиграл конкурс «Моя страна — моя Россия», стал лауреатом первой Национальной премии молодых политологов России. Он кандидат политических наук, автор более 60 научных работ по молодежной политике.