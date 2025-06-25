Председателем регионального комитета молодежи стал Олег Отроков

Карьеру начал в 2008 году координатором в областном комитете по молодежной политике, затем работал в «Агентстве развития молодежных инициатив» Ростовской области. С 2019 года занимал различные посты в «Ростовском государственном экономическом университете» (РИНХ), последнее время был проректором по воспитательной работе и молодежной политике.