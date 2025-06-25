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Председателем регионального комитета молодежи стал Олег Отроков

Олег Отроков назначен председателем комитета по молодежной политике Ростовской области. Новому руководителю 35 лет, он уроженец Ростова-на-Дону. Информацию об этом в своем telegram-канале разместил врио донского губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

По образованию господин Отроков — экономист, менеджер и специалист по работе с молодежью. Он прошел путь от школьного самоуправления до руководства региональным молодежным парламентом, поясняют в сообщении.

Карьеру начал в 2008 году координатором в областном комитете по молодежной политике, затем работал в «Агентстве развития молодежных инициатив» Ростовской области. С 2019 года занимал различные посты в «Ростовском государственном экономическом университете» (РИНХ), последнее время был проректором по воспитательной работе и молодежной политике.

По опубликованным данным, Олег Отроков трижды побеждал во «Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи», выиграл конкурс «Моя страна — моя Россия», стал лауреатом первой Национальной премии молодых политологов России. Он кандидат политических наук, автор более 60 научных работ по молодежной политике.