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Организаторы саммита НАТО пытаются не допустить встречи Трампа и Зеленского

Организаторы саммита НАТО прикладывают усилия, чтобы уменьшить вероятность встречи президента США и Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Организаторы встречи НАТО на высшем уровне в Гааге прикладывают усилия, чтобы уменьшить вероятность встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом 24 июня сообщила газета The Washington Post.

Как сообщается, это связано с тем, что Трамп испытывает неприязнь к Зеленскому и не может гарантировать, что их общение пройдёт спокойно. Также ожидается, что вопрос Украины не будет иметь первостепенной важности для лидеров стран-участниц альянса.

Ранее финский журналист Сами Саллинен выразил мнение, что Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Гааге в чёрном костюме в ответ на унижения президента США Дональда Трампа во время их встречи в феврале. Замысел Зеленского может заключаться в том, что саммит НАТО важнее, чем визит в Вашингтон зимой.

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