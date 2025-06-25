Организаторы саммита НАТО пытаются не допустить встречи Трампа и Зеленского

Организаторы встречи НАТО на высшем уровне в Гааге прикладывают усилия, чтобы уменьшить вероятность встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом 24 июня сообщила газета The Washington Post.
Как сообщается, это связано с тем, что Трамп испытывает неприязнь к Зеленскому и не может гарантировать, что их общение пройдёт спокойно. Также ожидается, что вопрос Украины не будет иметь первостепенной важности для лидеров стран-участниц альянса.
Ранее финский журналист Сами Саллинен выразил мнение, что Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Гааге в чёрном костюме в ответ на унижения президента США Дональда Трампа во время их встречи в феврале. Замысел Зеленского может заключаться в том, что саммит НАТО важнее, чем визит в Вашингтон зимой.