Организаторы саммита НАТО пытаются не допустить встречи Трампа и Зеленского

Как сообщается, это связано с тем, что Трамп испытывает неприязнь к Зеленскому и не может гарантировать, что их общение пройдёт спокойно. Также ожидается, что вопрос Украины не будет иметь первостепенной важности для лидеров стран-участниц альянса.