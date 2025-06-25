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Трамп сделал жесткое заявление о Зеленском перед саммитом НАТО

Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.

Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться. Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает Fox News.

«Да, возможно, я увижусь с ним (с Зеленским). Спрошу о том, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — поделился подробностями американский лидер перед отлетом на саммит Североатлантического альянса.

Мероприятие проходит с 24 по 25 июня в Гааге. По информации Politico, глава киевского режима вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров.

Это подтверждает и последнее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. По его словам, министры иностранных дел стран Североатлантического альянса не приняли какого-либо решения по поводу Украины.

Тем не менее уже выделенные украинской стороне средства заканчиваются, поэтому Зеленский будет добивается от хозяина Белого дома обещания позволить закупать оружие американского производства, отмечается в публикации.

При этом организаторы саммита НАТО стараются держать двух этих людей на расстоянии, что, по версии издания The Washington Post, является признанием презрения Трампа к Зеленскому.

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