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«Людей посмотреть, себя показать». Захарова — о том, зачем нужен ПМЭФ

В МИД РФ напомнили о том, зачем страны развивают ярмарочную культуру.

Источник: РИА "Новости"

Российское министерство по иностранным делам сообщило, зачем стране нужен ежегодный Петербургский международный экономический форум. Мероприятие в 2025 году состоялось на прошлой неделе. В эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила аудитории, что производства и сами люди всегда обрастают чем-то дополнительным. Она отметила, что обществу важно не просто работать, но также и что-то созидать.

Есть понятие «ярмарочная культура». В разных странах по-разному: разный масштаб, разные задачи. Где-то, возможно, в других странах, такой культуры нет. Люди приезжают показать себя, показать свои регионы, свои компании. Люди приезжают посмотреть, установить контакты. Люди приезжают в том числе посмотреть и город.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова заметила, что ПМЭФ хорошо организован в техническом плане, а на его площадке представляются новинки из «всего и вся». Чиновница отметила, что говорят в том числе проекты в презентационном, логистическом и организационном планах, а также демонстрируются достижения и возможности.

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