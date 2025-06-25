«Людей посмотреть, себя показать». Захарова — о том, зачем нужен ПМЭФ

Российское министерство по иностранным делам сообщило, зачем стране нужен ежегодный Петербургский международный экономический форум. Мероприятие в 2025 году состоялось на прошлой неделе. В эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила аудитории, что производства и сами люди всегда обрастают чем-то дополнительным. Она отметила, что обществу важно не просто работать, но также и что-то созидать.