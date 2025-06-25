Под Красноармейском украинский солдат выдал укрытие ВСУ, выйдя за водой

В Сети появились кадры уничтожения укрытия ВСУ на красноармейском направлении.
По информации военных Telegram-каналов, под удар попало укрытие 72-й мехбригады ВСУ, которое российские разведчики обнаружили, когда один из украинских военных вышел за водой.
На опубликованном видео, солдат ВСУ подходит к колодцу, набирает воды и возвращается в укрытие. После этого строение, в котором укрывались военнослужащие противника, уничтожает дрон.
Ранее были опубликованы кадры удара из РСЗО «Град» по опорному пункту ВСУ попал под удар в окрестностях города Часов Яр в ДНР.