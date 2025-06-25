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Под Красноармейском украинский солдат выдал укрытие ВСУ, выйдя за водой

По выявленному укрытию противника ударил дрон.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры уничтожения укрытия ВСУ на красноармейском направлении.

По информации военных Telegram-каналов, под удар попало укрытие 72-й мехбригады ВСУ, которое российские разведчики обнаружили, когда один из украинских военных вышел за водой.

На опубликованном видео, солдат ВСУ подходит к колодцу, набирает воды и возвращается в укрытие. После этого строение, в котором укрывались военнослужащие противника, уничтожает дрон.

Ранее были опубликованы кадры удара из РСЗО «Град» по опорному пункту ВСУ попал под удар в окрестностях города Часов Яр в ДНР.