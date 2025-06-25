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Молдавская разведка контролировала выполнение задач задержанными агентами

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. За подготовку заброски молдавских агентов в Россию и выполнение ими заданий отвечал офицер разведки Молдавии Адриан Попеску, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

В Москве задержаны два агента молдавской разведки, они дали признательные показания, им грозит до восьми лет колонии, сообщила ФСБ.

«За подготовку мероприятий по заброске агентурной пары в Россию и решение других специальных задач на территории нашей страны отвечал офицер Главного управления внешней разведки Службы информации и безопасности Республики Молдова Адриан Попеску, работающий на российском направлении», — сказал оперативник на видео, опубликованном ФСБ.

По данным ФСБ, задержанных агентов вербовал лично один из руководителей молдавской внешней разведки Александр Сырбу, он же снабжал их необходимыми документами и обучал методам агентурной работы.