Военная разведка США скептически оценила результаты бомбовых ударов по ядерным объектам

Перед нападением американские спецслужбы заявили, что если Иран попытается поторопиться с изготовлением бомбы, то это займет около трех месяцев. После американских бомбардировок и нескольких дней атак израильских ВВС, согласно отчету Разведывательного управления Министерства обороны США, реализация программы была отложена, но менее чем на шесть месяцев. В докладе также говорится, что большая часть иранских запасов обогащенного урана была перемещена перед нанесением ударов, в результате которых было уничтожено мало ядерного материала. Возможно, Иран переместил часть этого в секретные места.