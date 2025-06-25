Военная разведка США скептически оценила результаты бомбовых ударов по ядерным объектам

В США политики и эксперты продолжают ломать копья в спорах о результатах недавней агрессии против Ирана, когда ударам с воздуха подверглись три ядерных объекта это страны.
Предварительные засекреченные данные свидетельствуют о том, что в результате американской атаки были перекрыты входы в два объекта, но не были разрушены их подземные сооружения, пишет The New York Times.
По словам официальных лиц, знакомых с результатами, в предварительном засекреченном докладе США говорится, что американские бомбардировки трех ядерных объектов в Иране отбросили ядерную программу страны всего на несколько месяцев назад. По словам источников, согласно предварительным выводам, в результате ударов были перекрыты входы на два объекта, но подземные сооружения не обрушились.
Перед нападением американские спецслужбы заявили, что если Иран попытается поторопиться с изготовлением бомбы, то это займет около трех месяцев. После американских бомбардировок и нескольких дней атак израильских ВВС, согласно отчету Разведывательного управления Министерства обороны США, реализация программы была отложена, но менее чем на шесть месяцев. В докладе также говорится, что большая часть иранских запасов обогащенного урана была перемещена перед нанесением ударов, в результате которых было уничтожено мало ядерного материала. Возможно, Иран переместил часть этого в секретные места.
Некоторые израильские официальные лица заявили, что, по их мнению, иранское правительство также сохранило небольшие скрытые установки по обогащению урана, чтобы иметь возможность продолжать свою ядерную программу в случае нападения на более крупные объекты.
Другие официальные лица отметили, что, согласно отчету, трем ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану — был причинен ущерб от средней до серьезной степени, причем объект в Натанзе пострадал больше всего. Неясно, попытаются ли иранцы восстановить программы, отмечает The New York Times.
Бывшие официальные лица заявили, что если Иран попытается быстро разработать бомбу, то это будет относительно небольшое и примитивное устройство. Изготовить миниатюрную боеголовку будет гораздо сложнее, и степень ущерба, нанесенного этим более продвинутым исследованиям, неясна.
Нынешние и бывшие военные чиновники еще до нанесения удара предупреждали, что любые попытки уничтожить объект в Фордо, который находится на глубине более 250 футов под горой, вероятно, потребуют серии авиаударов, которые будут наноситься в течение нескольких дней или даже недель в одних и тех же местах.
В субботу американские военные самолеты по меньшей мере дважды наносили удары по одним и тем же точкам. По словам Брайана Картера, портфельного менеджера по Ближнему Востоку из Американского института предпринимательства, самолеты B-2 сбросили на Фордо 12 бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, которые часто называют «взрывателями бункеров», и теперь видны шесть надземных воронок от взрывов.
Но многие военные эксперты-взрывотехники полагали, что для завершения этой работы потребуется не один день ударов.
Первоначальная оценка ущерба предполагает, что заявление президента Трампа о том, что ядерные объекты Ирана были «уничтожены», выглядит преувеличением, продолжает The New York Times. Во вторник Конгресс должен был заслушать информацию об ударе, и ожидалось, что законодатели спросят о результатах, но заседание было отложено. Теперь в четверг состоится брифинг для сенаторов, а в пятницу — для членов Палаты представителей.
После ударов президент Трамп неоднократно жаловался советникам на сообщения в новостях, в которых ставился под сомнение размер нанесенного ущерба, сообщили источники. По их словам, он также внимательно следил за публичными заявлениями других официальных лиц, когда их спрашивали об ущербе, нанесенном ядерным объектам.
В своем заявлении во вторник министр обороны США Пит Хегсет подтвердил раннюю оценку Трампа. «Основываясь на всем, что мы видели — а я видел все это — наша кампания бомбардировок свела на нет способность Ирана создавать ядерное оружие», — сказал он. «Наши мощные бомбы попали точно в нужное место по каждой цели и сработали идеально».
Официальные лица предупредили, что пятистраничный секретный отчет является лишь первоначальной оценкой и что за ним последуют другие по мере сбора дополнительной информации и изучения Ираном трех объектов. Один чиновник сказал, что отчеты, которые были представлены сотрудникам администрации, были «неоднозначными», но что еще предстоит провести дополнительные оценки.
Но в отчете Разведывательного управления Пентагона указывается, что объекты были повреждены не так сильно, как надеялись некоторые представители администрации, и что Иран сохраняет контроль почти над всеми своими ядерными материалами, а это означает, что если он решит создать ядерное оружие, он все еще сможет сделать это относительно быстро.
Официальные лица, у которых были взяты интервью для этой статьи, говорили на условиях анонимности, поскольку выводы доклада остаются засекреченными.
Белый дом не согласился с подобной оценкой. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что выводы «абсолютно неверны».
«Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить президента Трампа и дискредитировать отважных пилотов истребителей, которые отлично выполнили миссию по уничтожению ядерной программы Ирана», — говорится в заявлении. «Все знают, что происходит, когда вы сбрасываете 14 бомб весом по 30 000 фунтов точно на их цели: полное уничтожение».
По словам официальных лиц, в результате ударов была серьезно повреждена система электроснабжения в Фордо. Неясно, сколько времени потребуется Ирану, чтобы получить доступ к подземным зданиям, отремонтировать электрические системы и заново установить оборудование, которое было перемещено.
Первоначальная оценка ущерба, нанесенного Израилем, также вызвала вопросы об эффективности ударов. Представители министерства обороны Израиля заявили, что они также собрали доказательства того, что подземные сооружения в Фордо не были разрушены.
Перед нанесением удара американские военные предоставили официальным лицам ряд предположений о том, насколько атака может затормозить иранскую программу. Они варьировались от нескольких месяцев в минимальном случае до нескольких лет в более высоком.
Некоторые официальные лица предупредили, что такие оценки неточны и что невозможно точно знать, сколько времени потребуется Ирану на восстановление, если он решит это сделать.
Несмотря на заявления Трампа и Хегсета о том, что объекты будут уничтожены, генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, был более осторожен в описании последствий атаки. «Эта операция была направлена на серьезное разрушение инфраструктуры ядерного оружия Ирана», — заявил генерал Кейн на воскресной пресс-конференции.
Как заявил в воскресенье генерал Кейн, стоя рядом с министром Хегсетом, окончательная оценка ущерба в ходе военной операции против Ирана еще впереди. По его словам, первоначальная оценка показала, что все три объекта «получили серьезные повреждения и разрушения».
Генерал Кейн добавил, что пока «слишком рано» оценивать, какая часть иранской ядерной программы еще остается.
А генерал Джозеф Вотел, бывший командующий Центральным командованием, сказал в интервью, что у него «была большая уверенность в используемых системах вооружения». Но он добавил: «Я не удивлен, что некоторые элементы уцелели. Вот почему вы проводите оценку ущерба в бою, потому что все может пойти по плану, но есть и другие факторы».
На слушаниях в Сенате во вторник демократы также высказали более предостерегающее замечание. «Мы все еще ожидаем окончательной оценки боевого ущерба», — заявил сенатор Джек Рид от Род-Айленда, старший демократ в Комитете по вооруженным силам.
Военные чиновники заявили, что для нанесения более существенного ущерба подземным объектам по ним должны быть нанесены множественные удары. Но Трамп объявил, что прекратит удары после одобрения первой волны.
Разведывательные службы США еще до нанесения ударов пришли к выводу, что Иран не принимал решения о создании ядерного оружия, но обладал достаточным количеством обогащенного урана, чтобы, если бы он решил создать бомбу, он мог бы сделать это относительно быстро.
В то время как представители разведки предсказывали, что удар Соединенных Штатов по Фордо или другим ядерным объектам может подтолкнуть Иран к созданию бомбы, официальные лица США заявили, что пока не знают, сделает ли это Иран.