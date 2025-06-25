Парламент принял новый Налоговый кодекс

Проект нового Налогового кодекса в понедельник, 23 июня, был возвращен из сената в мажилис, поскольку депутаты решили внести в него ряд изменений.
Ввести корректировки предлагалось:
- в новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон по вопросам налогообложения;
- в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел»,
- в закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие».
Сегодня в мажилисе поддержали предложения депутатов сената. Новый Налоговый кодекс и сопутствующие законопроекты направляются на подпись президенту. В случае его подписания главой государства документ вступит в силу с 1 января 2026 года.
Напомним, в РК рассматривали вопрос увеличения ставки НДС с 12% до 20%, при этом были намерены снизить нагрузку на фонд оплаты труда до 30%. Также заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин предложил снизить порог НДС до 15 млн тенге. Во время встречи с бизнесменами 28 января 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии и поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.