Парламент принял новый Налоговый кодекс

Напомним, в РК рассматривали вопрос увеличения ставки НДС с 12% до 20%, при этом были намерены снизить нагрузку на фонд оплаты труда до 30%. Также заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин предложил снизить порог НДС до 15 млн тенге. Во время встречи с бизнесменами 28 января 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии и поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.