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Интерес Китая к «Силе Сибири-2» резко вырос из-за конфликта Израиля и Ирана

Значительная часть нефти до недавнего времени импортировалась в КНР из Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

Источник: Аргументы и факты

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном заставила Китай с большим вниманием отнестись к проекту строительства российского газопровода «Сила Сибири-2». Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в китайском правительстве, Пекин обеспокоен стабильностью поставок газа и нефти с Ближнего Востока и рассматривает альтернативные варианты.

Ранее журналисты Financial Times писали, что РФ не устроила цена, по которой КНР была готова закупать газ после перекачки по «Силе Сибири-2». Однако в китайском МИДе недавно заявили о готовности к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

Напомним, около трети всего объема газа, импортируемого Китаем, поступает из Катара и ОАЭ, чьи танкеры обязательно проходят через Ормузский пролив.

Значительная часть нефти до недавнего времени импортировалась в КНР из Ирана, и китайские нефтеперерабатывающие заводы стали зависимы от дешевой иранской нефти. Текущий конфликт с Израилем меняет геополитическую ситуацию, уточняется в статье.

Проект трубопровода «Сила Сибири-2» разрабатывается с 2020 года. Его планируемая протяженность составляет 6,7 тысячи километров.

Ранее в посольстве России заявили об отказе ФРГ от диалога по «Северным потокам».

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