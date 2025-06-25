Интерес Китая к «Силе Сибири-2» резко вырос из-за конфликта Израиля и Ирана

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном заставила Китай с большим вниманием отнестись к проекту строительства российского газопровода «Сила Сибири-2». Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в китайском правительстве, Пекин обеспокоен стабильностью поставок газа и нефти с Ближнего Востока и рассматривает альтернативные варианты.
Ранее журналисты Financial Times писали, что РФ не устроила цена, по которой КНР была готова закупать газ после перекачки по «Силе Сибири-2». Однако в китайском МИДе недавно заявили о готовности к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.
Напомним, около трети всего объема газа, импортируемого Китаем, поступает из Катара и ОАЭ, чьи танкеры обязательно проходят через Ормузский пролив.
Значительная часть нефти до недавнего времени импортировалась в КНР из Ирана, и китайские нефтеперерабатывающие заводы стали зависимы от дешевой иранской нефти. Текущий конфликт с Израилем меняет геополитическую ситуацию, уточняется в статье.
Проект трубопровода «Сила Сибири-2» разрабатывается с 2020 года. Его планируемая протяженность составляет 6,7 тысячи километров.
Ранее в посольстве России заявили об отказе ФРГ от диалога по «Северным потокам».