От иранской войны до натовской помощи Украине: о чем пишут западные СМИ

CNN: «Соглашение между Израилем и Ираном было достигнуто после интенсивной дипломатической работы в Белом доме, но спустя несколько часов после того, как оно должно было вступить в силу, Израиль обвинил Иран в запуске нескольких ракет и пообещал ответить “силой”. Тегеран отрицал нарушение перемирия. Покидая Белый дом, Трамп вспыхнул от гнева из-за того, что соглашение, в достижении которого он участвовал в качестве посредника, оказалось под угрозой срыва. (…) Через несколько минут после вылета в Европу Трамп написал с борта Air Force One, что режим прекращения огня все еще соблюдается и что Израиль воздержится от новых атак… Трамп надеется, что прекращение огня — если оно сохранится — послужит оправданием для ударов США по ядерным объектам Ирана, которые вызвали неоднозначную реакцию у лидеров здесь, в Европе, которые опасались быть втянутыми в более масштабную войну. В итоге сделка, о которой Трамп объявил в понедельник, была заключена при посредничестве Катара и, похоже, оставила европейцев в стороне. Представители Белого дома заявили, что дипломатическое соглашение было бы невозможным, если бы Трамп не отдал приказ о бомбардировке в выходные… По крайней мере, по мнению Трампа, эта сделка может укрепить его авторитет как мирового посредника в тот момент, когда его способность заключать мирные соглашения подвергается испытанию. Возвращаясь на мировую арену, президент, похоже, стремится продемонстрировать свою способность усадить противоборствующие стороны за стол переговоров — даже если ему пока не удалось разрешить европейский конфликт на фоне встречи, которая состоится на этой неделе. “.