От иранской войны до натовской помощи Украине: о чем пишут западные СМИ

Последние несколько дней на мировой политической карте выдались особо горячими. Мы собрали несколько цитат из американских и британских масс-медиа о самых ярких событиях начала этой недели: от войны в Иране до натовского саммита в Гааге.
Об эффективности ударов США по ядерным объектам Ирана.
The New York Times: «Перед нападением американские спецслужбы заявили, что если Иран попытается поторопиться с изготовлением бомбы, то это займет около трех месяцев. После американских бомбардировок и нескольких дней атак израильских ВВС, согласно отчету Разведывательного управления Министерства обороны, реализация программы была отложена, но менее чем на шесть месяцев. В докладе также говорится, что большая часть иранских запасов обогащенного урана была перемещена до нанесения ударов, в результате которых было уничтожено мало ядерного материала. Иран, возможно, переместил часть этого в секретные места. Некоторые израильские официальные лица заявили, что, по их мнению, иранское правительство также сохранило небольшие скрытые установки по обогащению урана, чтобы иметь возможность продолжать свою ядерную программу в случае нападения на более крупные объекты. Другие официальные лица отметили, что, согласно отчету, трем ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану — был причинен ущерб от средней до серьезной степени, причем объект в Натанзе пострадал больше всего. Неясно, попытаются ли иранцы восстановить программы».
The Guardian: "В докладе, подготовленном Разведывательным управлением Министерства обороны США — разведывательным подразделением Пентагона, — делается вывод о том, что ключевые компоненты ядерной программы, включая центрифуги, могут быть перезапущены в течение нескольких месяцев.
В докладе также отмечается, что большая часть иранских запасов высокообогащенного урана, который может быть использован для создания возможного ядерного оружия, была перемещена до нанесения ударов и, возможно, была перемещена на другие секретные ядерные объекты, находящиеся в ведении Ирана.
Выводы американской военной разведки, которые были основаны на предварительной оценке боевого ущерба, проведенной Центральным командованием США, которое курирует военные операции США на Ближнем Востоке, свидетельствуют о том, что заявление Трампа о том, что иранские ядерные объекты были «уничтожены», возможно, оказалось завышено".
О прекращении огня между Израилем и Ираном.
The Guardian: «Шаткое перемирие между Израилем и Ираном, кажется, сохранялось во вторник вечером после необычного дня, когда разъяренный Дональд Трамп в какой-то момент лично вмешался, позвонив Биньямину Нетаньяху, чтобы заставить его сократить масштабы израильского авиаудара… После телефонного разговора с Нетаньяху Трамп объявил: “ИЗРАИЛЬ не собирается нападать на Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой, дружески помахав крылом Ирану. Никто не пострадает, режим прекращения огня действует!”.
CNN: «Соглашение между Израилем и Ираном было достигнуто после интенсивной дипломатической работы в Белом доме, но спустя несколько часов после того, как оно должно было вступить в силу, Израиль обвинил Иран в запуске нескольких ракет и пообещал ответить “силой”. Тегеран отрицал нарушение перемирия. Покидая Белый дом, Трамп вспыхнул от гнева из-за того, что соглашение, в достижении которого он участвовал в качестве посредника, оказалось под угрозой срыва. (…) Через несколько минут после вылета в Европу Трамп написал с борта Air Force One, что режим прекращения огня все еще соблюдается и что Израиль воздержится от новых атак… Трамп надеется, что прекращение огня — если оно сохранится — послужит оправданием для ударов США по ядерным объектам Ирана, которые вызвали неоднозначную реакцию у лидеров здесь, в Европе, которые опасались быть втянутыми в более масштабную войну. В итоге сделка, о которой Трамп объявил в понедельник, была заключена при посредничестве Катара и, похоже, оставила европейцев в стороне. Представители Белого дома заявили, что дипломатическое соглашение было бы невозможным, если бы Трамп не отдал приказ о бомбардировке в выходные… По крайней мере, по мнению Трампа, эта сделка может укрепить его авторитет как мирового посредника в тот момент, когда его способность заключать мирные соглашения подвергается испытанию. Возвращаясь на мировую арену, президент, похоже, стремится продемонстрировать свою способность усадить противоборствующие стороны за стол переговоров — даже если ему пока не удалось разрешить европейский конфликт на фоне встречи, которая состоится на этой неделе. “.
О саммите НАТО в Гааге.
The Guardian: «Марк Рютте стремится заручиться поддержкой президента США и добиться согласия между странами-членами по расходам на оборону… В льстивых посланиях голландца [Дональду Трампа] план НАТО по резкому увеличению расходов на оборону сравнивался с американскими бомбардировками ядерных объектов Ирана в минувшие выходные: “Поздравляю и благодарю вас за ваши решительные действия в Иране, это было действительно экстраординарно и то, на что никто другой не осмеливался”. Этот тон подчеркивал, насколько глава Североатлантического союза и большинство других западных союзников заинтересованы в том, чтобы саммит прошел успешно, прекрасно понимая, что приверженность Трампа НАТО непредсказуема — и что необходимо предпринять все возможные шаги, чтобы не упустить из виду своевольного президента США».
CNN: «Разногласия между Трампом и европейскими лидерами по поводу Украины уже угрожали сорвать попытки НАТО выступить единым фронтом перед президентом России Владимиром Путиным. Трамп, похоже, неохотно применяет новые санкции против Москвы, несмотря на то, что его миротворческие усилия зашли в тупик, и до сих пор не одобрил никакой новой военной помощи Украине. А в минувшие выходные европейские чиновники в частном порядке высказывали опасения, что Трамп вообще решит отменить свою поездку на саммит НАТО, опасаясь, что он сочтет это ненужным мероприятием, которое лишит его утешений на Ближнем Востоке в Вашингтоне, по словам одного западного чиновника. Официальные лица Белого дома также взвешивали, стоит ли все-таки присутствовать на встрече в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Но в понедельник, после того, как стало известно, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня, президент решил действовать, взяв с собой только что достигнутое соглашение после экстраординарного дня дипломатии в Белом доме. “.
The New York Times: «Для НАТО главной проблемой является Россия, которая находится в центре внимания на встрече, посвященной увеличению военных расходов. Но это также будет неловким фоном, поскольку страны-участницы будут ходить на цыпочках вокруг американского президента с его весьма неоднозначными отношениями с Москвой. Трамп потребовал, чтобы члены НАТО тратили намного больше денег на оборону, но он не говорит, для чего предназначены эти новые траты… Рютте умеет обращаться с мистером Трампом и не стесняется льстить ему. В необычно елейном послании, которое г-н Трамп опубликовал во вторник, г-н Рютте похвалил его за то, что он заставил Европу “по-крупному заплатить” за увеличение военных расходов и за его “решительные действия в Иране, которые были поистине экстраординарными и на которые никто другой не осмеливался (…).
Роль Зеленского значительно снизилась по сравнению с недавними саммитами, на которых его борьба с Россией была в центре внимания. (…) По словам одного из чиновников, проект коммюнике, если союзники с ним согласятся, действительно связывает конфликт на Украине с необходимостью увеличения военных расходов. Но в нем не упоминается обещание НАТО о возможном вступлении Украины и Грузии в НАТО, как это делалось в предыдущих коммюнике саммита. Рютте с некоторым раздражением объяснил, что прошлые обязательства считаются выполненными и не нуждаются в повторении".