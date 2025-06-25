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В Госдуме вскрыли кабинет изгнанного депутата-прогульщика Напсо

24 июня комиссия Госдумы по регламенту вскрыла кабинет бывшего депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который отказался освобождать помещение после лишения мандата. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в парламенте. Информацию подтвердил первый замглавы фракции ЛДПР Станислав Наумов.

Источник: Life.ru

Как пишет издание, Напсо не сдавал кабинет, заявляя, что обжалует решение о лишении мандата в Верховном суде и «скоро вернётся».

«Поэтому собрали комиссию, пригласили мастеров и под запись камер пилили замки (он их поменял), упаковывали вещи, чтобы ему передать», — рассказал собеседник издания.

Другой источник в Госдуме пояснил, что помещение пустовало, поэтому комиссия приняла решение о вскрытии. По его словам, аналогичные меры могут быть применены и к служебной квартире Напсо на улице Улофа Пальме в Москве.

Напомним, в мае Верховный суд отклонил иск экс-депутата, требовавшего отменить решение Госдумы о досрочном прекращении его полномочий. В апреле парламент единогласно поддержал это решение на основании доклада регламентной комиссии. Согласно выводам комиссии, с апреля 2023 года Напсо часто отсутствовал на работе из-за больничных. В общей сложности он пропустил заседания почти два года, причем более 200 дней — без уважительных причин.

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