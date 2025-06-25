В Госдуме вскрыли кабинет изгнанного депутата-прогульщика Напсо

Напомним, в мае Верховный суд отклонил иск экс-депутата, требовавшего отменить решение Госдумы о досрочном прекращении его полномочий. В апреле парламент единогласно поддержал это решение на основании доклада регламентной комиссии. Согласно выводам комиссии, с апреля 2023 года Напсо часто отсутствовал на работе из-за больничных. В общей сложности он пропустил заседания почти два года, причем более 200 дней — без уважительных причин.