Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

На следующий день Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. При этом за несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Штаты через дипломатические каналы. Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и пострадавших. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы. В ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По его словам, по истечении 24 часов оно должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. Исламская республика отвергла эти обвинения. Высший совет нацбезопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива. Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.