Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

«Общие положения и детали проекта о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ одобрен парламентом», — сказал он.
Согласно постановлению, сотрудники агентства смогут посещать Иран для проверки безопасности ядерных объектов и осуществления мирной деятельности в этой области только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны.
В понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал как можно скорее возобновить инспекции сотрудников организации в Иране. По его словам, это поможет понять, что делать с обогащенным до 60 процентов ураном, который потенциально могли вывезти с атакованного США объекта.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника. В ночь на 22 июня США напрямую вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить. Россия решительно осудила действия США, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
На следующий день Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. При этом за несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Штаты через дипломатические каналы. Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и пострадавших. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы. В ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По его словам, по истечении 24 часов оно должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. Исламская республика отвергла эти обвинения. Высший совет нацбезопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива. Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.