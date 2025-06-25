Власти Ирана казнили троих обвиняемых в шпионаже на Израиль

В тюрьме города Урмия (провинция Западный Азербайджан) приведены в исполнение смертные приговоры трем гражданам, обвиненным в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает иранское агентство Fars.
По данным агентства, казненные пытались ввезти в страну под видом партии алкоголя оборудование для проведения террористических актов. В сообщении подчеркивается, что все трое были членами «сионистского режима».
Иранские власти не предоставили дополнительных подробностей о личности казненных или конкретных деталях их предполагаемой деятельности. Это уже не первый случай казни лиц, обвиненных Тегераном в связях с израильскими спецслужбами.
Ранее сообщалось, что иранские спецслужбы задержали 700 израильских шпионов.