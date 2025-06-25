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Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу

Недавнее заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности Североатлантического альянса поставили под угрозу саммит западного военно-политического блока в Гааге, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на трех европейских чиновников.

Недавнее заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности Североатлантического альянса поставили под угрозу саммит западного военно-политического блока в Гааге, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на трех европейских чиновников.

24 июня хозяин Белого дома заявил представителям СМИ, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО «зависит от того, какого определения вы придерживаетесь».

Три европейских чиновника, принимающих участие в саммите, сообщили FT, что эти комментарии омрачили встречу и поставили под угрозу срыва мероприятие, призванное сохранить участие Соединенных Штатов в трансатлантических отношениях, отмечается в публикации.

По информации собеседника издания, саммит зависит от того, какое решение примет американский лидер.

«Мы все сидим здесь и ждем, когда он скажет нам, будет ли он защищать Европу», — поделился подробностями источник.

Саммит Североатлантического альянса проходит 24−25 июня в Гааге.

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