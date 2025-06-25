«Контрпродуктивно»: Историк рассказал, почему корейский сценарий неприменим к РФ и Украине

«СВО отличается от корейской войны по происхождению, международному контексту и интенсивности. Некоторые уроки можно извлечь, но механическое заимствование модели перемирия не принесёт результатов. Так называемый “корейский сценарий” звучит красиво, но он контрпродуктивен. Он не учитывает специфики украинского конфликта и рискует лишь отсрочить эскалацию», — пояснил он в интервью «Ленте.ру».