Названа подлая цель похищения боевиками по меньшей мере 120 детей

По меньшей мере 120 детей были похищены боевиками-джихадистами на севере Мозамбика за последние дни, сообщила во вторник известная международная правозащитная организация, предупреждая о росте числа похищений в неспокойной провинции Кабо-Дельгаду на севере африканской страны.
Сообщается, что дети используются связанной с «Исламским государством»* (ИГ — запрещенная в России террористическая организация) группировкой, известной как «Аш-Шабаб»* (запрещенная в России террористическая организация), для перевозки награбленных товаров, выполнения принудительных работ, а в некоторых случаях в качестве детей-солдат или принуждения к вступлению в брак.
Как напоминает Associated Press, Мозамбик ведет борьбу с исламистским мятежом в Кабо-Дельгаду с 2017 года. Правительственные войска пытаются сдержать насилие, опираясь на поддержку войск, направленных на помощь Руандой, Южной Африкой и другими региональными партнерами.
В 2020 году исламистские боевики совершили серию нападений, в ходе которых они обезглавили десятки людей, в том числе детей. Свидетели утверждают, что дети, похищенные из городов и деревень, использовались в качестве бойцов в последующих нападениях.
По данным Организации Объединенных Наций, в результате насилия более 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и распространились на соседние провинции Мозамбика. Правозащитные организации заявили, что за последние два месяца участились нападения и похищения детей, и призвали правительство Мозамбика сделать больше для поиска детей и предотвращения дальнейших похищений.
Проблемы в Кабо-Дельгаду были в значительной степени омрачены массовыми и продолжительными протестами в Мозамбике после выборов в прошлом году. Провинция Кабо-Дельгаду также пострадал от нескольких недавних циклонов и от сокращения иностранной помощи президентом США Дональдом Трампом, отмечает Associated Press.
Генеральный секретарь норвежской организации по делам беженцев Ян Эгеланн посетил провинцию Кабо-Дельгаду в этом месяце и охарактеризовал ситуацию на севере Мозамбика как запущенный кризис.
«Климатические потрясения, рост насилия и рост масштабов голода оказывают ужасное воздействие на население», — констатирует Эгеланн.
По данным организации, более 5 миллионов человек столкнулись с критическими уровнями голода и более 900 000 человек оказались в условиях чрезвычайной ситуации.