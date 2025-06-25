Названа подлая цель похищения боевиками по меньшей мере 120 детей

По данным Организации Объединенных Наций, в результате насилия более 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и распространились на соседние провинции Мозамбика. Правозащитные организации заявили, что за последние два месяца участились нападения и похищения детей, и призвали правительство Мозамбика сделать больше для поиска детей и предотвращения дальнейших похищений.