В Москве задержали двух агентов молдавской разведки

«Два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленных против безопасности России», — говорится в заявлении.
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Агентов задержали в мае этого года. Они охотно пошли на сотрудничество с молдавской разведкой из-за внутренних убеждений и за материальное вознаграждение. Один из руководителей Главного управления внешней разведки СИБ Молдавии Александр Сырбу лично вербовал, обучал методам работы и обеспечивал агентов документами. Их заброской в Россию и решением других специальных задач на ее территории занимался офицер ГУР СИБ Молдавии Адриан Попеску. Через мессенджеры агенты устанавливали контакты с активистами политдвижений и общественных организаций, представляющих интерес для молдавской разведки.
После начала спецоперации и обострения межгосударственных отношений между Россией и странами коллективного Запада Служба информации и безопасности Республики Молдова во взаимодействии со спецслужбами Украины активизировали деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности России с задействованием агентуры из числа молдавских граждан.
Подозреваемые дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием, их поместили под стражу. Возбуждены уголовные дела по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с другим государством, международной либо иностранной организацией. По ней грозит до восьми лет лишения свободы.