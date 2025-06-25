В Москве задержали двух агентов молдавской разведки

Агентов задержали в мае этого года. Они охотно пошли на сотрудничество с молдавской разведкой из-за внутренних убеждений и за материальное вознаграждение. Один из руководителей Главного управления внешней разведки СИБ Молдавии Александр Сырбу лично вербовал, обучал методам работы и обеспечивал агентов документами. Их заброской в Россию и решением других специальных задач на ее территории занимался офицер ГУР СИБ Молдавии Адриан Попеску. Через мессенджеры агенты устанавливали контакты с активистами политдвижений и общественных организаций, представляющих интерес для молдавской разведки.