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Командир штурмового взвода Молочник рассказал, как освобождали Комар

Военнослужащий сообщил о взятии в плен украинских солдат в ходе боев за населенный пункт.

Источник: Аргументы и факты

Основной сложностью при освобождении села Комар в ДНР стало продвижение под ударами артиллерии и дронов противника, рассказал командир российского штурмового взвода с позывным Молочник на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

«Населенный пункт Комар… сложность была — дойти до него. … Артиллерию сложно преодолеть и FPV (дроны — прим. ред.)», — сказал военнослужащий.

По его словам, российские военные продвигались к селу по двум направлениям, которые отличались километражем и количеством оборудованных противником рвов и заграждений из колючей проволоки.

Командир взвода рассказал о взятии в плен троих солдат ВСУ в ходе боев за Комар.

«Кто пытался оказать сопротивление, пал под нашим натиском. Остальные все начали бежать», — рассказал военный.

Напомним, о переходе Комара под контроль российских войск стало известно 13 июня. Минобороны РФ обнародовало кадры боев за село.