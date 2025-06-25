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FT: слова Трампа об уставе НАТО поставили под угрозу срыва саммит альянса

Газета отмечает, что Европа сидит и ждет, когда президент США скажет, будет ли он защищать ее.

Источник: Аргументы и факты

Заявление президента США Дональда Трампа о статье устава НАТО, касающейся коллективной безопасности, поставило под угрозу срыва саммит альянса в нидерландской Гааге. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников.

Накануне американский лидер в разговоре с журналистами отметил, что приверженность Штатов пятой (указанной выше) статье Североатлантического альянса «зависит от того, какого определения вы придерживаетесь». Как пишет издание, эти комментарии «омрачили встречу» стран организации.

«Саммит зависит от того, какое решение примет Трамп. Мы все сидим и ждем, когда он скажет, будет ли защищать Европу», — приводит газета слова одного из своих источников.

Саммит НАТО начался накануне и завершается сегодня, 24−25 июня.

Американское информационное агентство Bloomberg заявило, что в США и Европе опасаются краха Североатлантического альянса при Трампе.

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