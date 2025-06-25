Демократы возмущены «несерьезным» голосованием по импичменту Трампа

Демократы Палаты представителей США в частном порядке выразили свою ярость во вторник по поводу того, что они назвали «преждевременным» и «бесполезным» голосованием по импичменту президента Трампа за его удары по Ирану.
Идея импичмента преследует демократов с тех пор, как Трамп вернулся к власти, и голосование во вторник, наконец, вынудило их официально объявить об этом после полугода внутренних беспорядков, отмечает издание Axios.
В результате 128 демократов встали на сторону республиканцев в Палате представителей, чтобы заблокировать попытку конгрессмена Эла Грина (демократа от штата Техас) провести голосования по импичменту Трампа — и это включая большинство руководителей Демократической партии.
Только 79 демократов в Палате представителей — в основном прогрессисты из безопасных округов — поддержали Грина в попытке добиться проведения голосования по импичменту.
«Совершенно несерьезный и эгоистичный шаг», — прокомментировал Axios один из демократов Палаты представителей на условиях анонимности, откровенно высказавшись о своем коллеге.
Другой демократ из Палаты представителей сказал, что голосование вызвало «много» недовольства, добавив: «Я думаю, вы слышали это от руководства сегодня, они разочарованы».
«Большинство людей считают, что это бесполезно», — сказал Axios третий демократ из Палаты.
Несколько законодателей отметили, что лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (демократ от штата Нью-Йорк) проголосовал против резолюции, как и почетный спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).
Конгрессмен Грин вынудил к внезапному голосованию по вопросу об импичменте Трампа за то, что президент приказал нанести удары по ядерным объектам в Иране в минувшие выходные, не получив разрешения Конгресса.
Односторонние удары стали основным источником напряженности между демократами в Конгрессе и администрацией.
В пятистраничном документе Грина утверждается, что Трамп «пренебрег доктриной разделения властей, узурпировав право Конгресса объявлять войну».
Эл Грин сказал Axios в интервью, что у него нет «ни капли сожаления» по поводу принуждения к голосованию, добавив, что это «никоим образом не вызывает у меня ни малейшего беспокойства из-за критики».
«Я уважаю мнение людей, которые расходятся с моим мнением», — добавил он.
Конгрессмен отметил, что голосование было делом «совести», добавив: «Действительно ли мы хотим дать этому президенту полномочия вовлечь в войну более 300 миллионов человек без консультаций с Конгрессом?».
Многие демократы жаловались, что голосование вынуждает их выбирать между активистами, требующими импичмента, и более широким и умеренным электоратом. «Это ставит людей в трудное положение», — сказал Axios еще один демократ из Палаты представителей.
Пятый законодатель-демократ возмущался: «Есть много других вещей, на которых мы должны сосредоточиться прямо сейчас».
Многие законодатели также утверждали, что мера Грина была слабой по существу — даже в большей степени, чем статьи об импичменте.
«Какое послание Китаю и России — после того, как мы начнем военные действия, мы попытаемся объявить импичмент президенту», — сказал член Палаты представителей Джаред Московиц (демократ из Флориды).
Шестой демократ-конгрессмен заявил, что им «даже не ясно, поддержат ли суды» импичмент, отметив, что дебаты о конституционных военных полномочиях «ожесточенно обсуждаются».