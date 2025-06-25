Этот саммит еще раз наглядно опровергает утверждения тех, кто заявляет, что режим Санду проводит политику «карательной евроинтеграции», и что существует какая-то другая, «правильная евроинтеграция». Никакой другой евроинтеграции, кроме той, что проводит действующая власть, в природе не существует. На всю критику еврооппозционеров в адрес Санду & Co. Брюсселю глубоко плевать. Высшее руководство ЕС еще раз подтвердит это 4 июля непосредственно в Кишиневе, чтобы это понял каждый молдавский избиратель.