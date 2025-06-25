"Президентура сообщила, что 4 июля в Кишиневе состоится первый саммит Молдова-Европейский Союз. Хозяйкой встречи выступает президентка Майя Санду. Делегацию гостей возглавят глава Европейского совета Антонио Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
«Организация этого события в Кишиневе отмечает новый этап нашего европейского пути. Такие двусторонние встречи проводятся только с партнерами стратегической важности или странами-кандидатами, такими, как Украина или государства Западных Балкан. Проведение саммита подтверждает не только признание шагов, которые мы предприняли, но и твердое политическое обязательство Европейского Союза в пользу европейского будущего нашей страны», — говорится в сообщении.
Саммит РМ-ЕС носит явно электоральный характер и призван поддержать президентскую партию PAS в ходе де-факто уже проводимой ею избирательной кампании в качестве главной, если точнее, то единственной проевропейской силы в Молдове. На фоне такой мощной, прямой и недвусмысленной поддержки режима Санду, которая лично формирует список кандидатов в депутаты от PAS, со стороны ЕС другие проевропейцы, такие, как блоки «Вместе» или «Альтернатива», выглядят жалкими рыбами-прилипалами к главной «акуле евроинтеграции».
Этот саммит еще раз наглядно опровергает утверждения тех, кто заявляет, что режим Санду проводит политику «карательной евроинтеграции», и что существует какая-то другая, «правильная евроинтеграция». Никакой другой евроинтеграции, кроме той, что проводит действующая власть, в природе не существует. На всю критику еврооппозционеров в адрес Санду & Co. Брюсселю глубоко плевать. Высшее руководство ЕС еще раз подтвердит это 4 июля непосредственно в Кишиневе, чтобы это понял каждый молдавский избиратель.
На фоне тотальной поддержки евроинтеграции a la Sandu «другие евроинтеграторы» либо наивны, либо лицемерны, либо политически слабоумны. Лично я склоняюсь к последнему варианту".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как перевести деньги из России в Молдову в 2025 году: все способы.
С Молдовой у России нет прочных финансовых связей — денежные переводы в эту страну затруднены (далее…).
Почему в Молдове власть так напоминает советскую: Все эти Санду, Речан и Гросу — лишь жалкие копии лидеров СССР.
Можем хоть тысячу раз суверенитет объявлять — а советское никуда не денется (далее…).
Легендарный молдавский певец не вписался в формат власти: Ион Суручану может себе позволить роскошь быть в стороне от политической вакханалии ПАС.
Майя Санду и ПАС используют деятелей культуры, появившихся в списке кандидатов правящей партии, считает исполнитель Ион Суручану [видео] (далее…).