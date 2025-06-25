Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов поручил заменить глухие экраны на Кировской дамбе на прозрачные

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил заменить глухие шумозащитные экраны на Кировской дамбе в Казани на прозрачные. Об этом сообщила помощник главы республики Олеся Балтусова в своем Telegram-канале.

«Рустамом Миннихановым даны поручения о замене глухих защитных экранов на Кировской дамбе на прозрачные», — написала Олеся Балтусова. По ее словам, любоваться Казанским кремлем жителям и гостям города будет возможно и дальше.

В то же время помощник раиса отметила недостатки текущих конструкций экранов, которые сделаны в неудобном для пешеходов и велосипедистов формате. По ее словам, обустройство тротуаров станет следующей задачей после замены экранов.

Ранее житель Казани подал жалобу через портал «Госуслуги» с требованием убрать шумозащитные экраны на Кировской дамбе. В обращении указывалось, что экраны закрывают главную достопримечательность Казани — объект ЮНЕСКО. Горожане поддержали требование о демонтаже, называя конструкции «страшным забором» и «позором для Казани». Жители отмечали, что излюбленный маршрут для пробежек превращается в «трубу» и «тоннель».

Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.
Читать дальше