Минниханов поручил заменить глухие экраны на Кировской дамбе на прозрачные

Ранее житель Казани подал жалобу через портал «Госуслуги» с требованием убрать шумозащитные экраны на Кировской дамбе. В обращении указывалось, что экраны закрывают главную достопримечательность Казани — объект ЮНЕСКО. Горожане поддержали требование о демонтаже, называя конструкции «страшным забором» и «позором для Казани». Жители отмечали, что излюбленный маршрут для пробежек превращается в «трубу» и «тоннель».