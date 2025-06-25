КнААЗ передал Минобороны России очередную партию истребителей Су-35С

Пилоты Военно-космических сил Российской Федерации выразили признательность работникам завода за их вклад в укрепление обороноспособности государства. Военные лётчики высоко оценивают возможности Су-35С. В ходе специальной военной операции этот самолёт показал себя как один из лучших в своём классе. Он позволяет использовать разнообразное вооружение на любой высоте и скорости, а также применять сложные приёмы пилотирования и ведения боя.