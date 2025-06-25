КнААЗ передал Минобороны России очередную партию истребителей Су-35С

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, входящий в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, передал минобороны России очередные новые самолеты Су-35С. Боевые машины поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пилоты Военно-космических сил Российской Федерации выразили признательность работникам завода за их вклад в укрепление обороноспособности государства. Военные лётчики высоко оценивают возможности Су-35С. В ходе специальной военной операции этот самолёт показал себя как один из лучших в своём классе. Он позволяет использовать разнообразное вооружение на любой высоте и скорости, а также применять сложные приёмы пилотирования и ведения боя.
— Эти истребители демонстрируют отличные лётные характеристики и превосходную работу навигационных и прицельных систем. Наши машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу, — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
Как отметил представитель Ростеха, цель корпорации — поддерживать стабильный темп работы над самыми актуальными для наших Вооружённых сил авиационными системами, включая, конечно же, самолёт Су-35С.
— Мы также стремимся повысить эффективность производства. К 2030 году мы планируем увеличить производительность труда на 30%. Эта работа дает нам возможность существующими ресурсами обеспечить большие объемы выпуска продукции по гособоронзаказу, который в этом году растет и превысит высокие показатели прошлого года, — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
Истребитель Су-35С — это самолёт, который создан для того, чтобы обеспечивать превосходство в воздухе. Он может атаковать наземные и морские цели как днём, так и ночью, в любых погодных условиях и на большом расстоянии от базы.