Парламент одобрил поправки, запрещающие ношение закрывающих лицо предметов одежды

Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе предлагает согласиться с предложенной Сенатом Парламента Республики Казахстан редакцией отдельных статей закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел».