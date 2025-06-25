SCMP: Си Цзиньпин впервые не поедет на саммит БРИКС в Бразилии

По словам источников SCMP, принимавшие участие в подготовке саммита представители Китая сослались на то, что Си Цзиньпин уже дважды за год встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Главы государств встречались на саммите G20 и во время визита Си в Бразилию в ноябре прошлого года, а затем в мае во время форума по сотрудничеству КНР и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Пекине.