Путин подписал закон, упрощающий вывоз товаров из калининградской ОЭЗ

Владимир Путин подписал закон, упрощающий вывоз товаров из особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области в другие регионы. Документ опубликовали на портале официального опубликования нормативных актов.
Согласно тексту закона, таможенники будут проводить выборочный досмотр продукции. Это избавит производителей от обязательной проверки товаров при вывозе по воздуху или морю. Решение позволит снизить административную нагрузку на калининградских производителей.
Нововведения вступят в силу через 30 дней после публикации, а сам закон — сразу после официального опубликования. Документ также продлевает до 1 июля 2028 года эксперимент по упрощённому оформлению товаров личного пользования, пересылаемых из Калининграда экспресс-доставкой.
В середине июня сообщалось, что Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о проверке иностранных товаров из калининградской ОЭЗ.