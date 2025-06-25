Путин подписал закон, упрощающий вывоз товаров из калининградской ОЭЗ

Нововведения вступят в силу через 30 дней после публикации, а сам закон — сразу после официального опубликования. Документ также продлевает до 1 июля 2028 года эксперимент по упрощённому оформлению товаров личного пользования, пересылаемых из Калининграда экспресс-доставкой.