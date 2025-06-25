Минниханов наградил Москалькову орденом «Дуслык»

«Украинские [дроны] беспокоят, вчера пять этих беспилотников сбили», — заметил во время разговора Минниханов. «Все-таки за эти годы удалось собрать мощную оборону и, может быть, выявить даже те места, где надо поработать», — ответила Москалькова.