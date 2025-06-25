Глава МИД Польши объяснил рост военных расходов в Европе фразой «Путин разбудил гиганта»

«Путин разбудил гиганта, мы [страны Европы] начали тратить настоящие деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах. Россия через несколько лет окажется в ситуации, когда ей будет сложно равняться нашим расходам, как было с СССР в 1980-х», — сказал глава МИД.