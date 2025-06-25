Главные заявления Уиткоффа после скандала с провалом США в Иране

О целях и итогах операции США в Иране
«Целью было устранение обогащения урана в Иране и уничтожение возможностей Ирана по созданию ядерного оружия», — приводят слова Уиткоффа о миссии США в конфликте с Ираном «Ведомости».
Посланник подчеркнул, что Дональд Трамп достиг целей за 12 дней. Уиткофф отметил, что присутствовал в Белом доме во время обсуждения плана действий и видел работу президента. Он добавил, что у американского лидера «поразительное чутье», которое помогает ему определиться, когда наступать, а когда остановиться.
Посланник напомнил, что в противостоянии между Ираном и Израилем Белый дом изначально предлагал мирное урегулирование вопроса. Однако Иран настаивал только на том, чтобы ЦАХАЛ прекратила удары. В итоге после атак Израиля и ударов США причина конфликта — ядерная программа Ирана — потеряла возможности развиваться, после чего «президент смог обратиться к обеим сторонам и добиться прекращения огня».
О результатах удара по Ирану и утечке данных в СМИ
Стив Уиткофф заявил, что сообщения СМИ о том, что ключевые компоненты ядерной программы Исламской Республики были уничтожены не полностью, так как центрифуги для обогащения урана остались «в основном целы», являются абсурдными. При этом он назвал утечку данных службы разведки государственной изменой и потребовал проведения расследования, чтобы привлечь к ответственности виновников.
Спецпосланник уточнил, что целями ударов США были три объекта. В одном из них в Исфахане иранские ядерщики осуществляли процесс конверсии для создания ядерной бомбы. Он отметил, что на этот наземный объект сбросили бомбу весом в 30 тысяч фунтов. В результате ударов база ядерных разработок была полностью уничтожена. Теперь отсутствие возможности для конверсии даже при наличии обогащенного урана не позволит иранцам создать ядерное оружие.
Уткофф акцентировал внимание на том, что подземный реактор в Иране был разрушен американскими бомбардировками. Он добавил, что наземный реактор до атаки США частично успели повредить израильтяне, но американские военные дополнительно направили туда ракеты, чтобы достичь полного уничтожения объекта.
На Фордо, где действовал обогатительный реактор, США сбросили 12 противобункерных бомб. «Нет сомнений, что они пробили защитный купол. Нет сомнений, что они достигли нужной глубины, и нет сомнений, что объект был уничтожен», — сказал Уиткофф.
Он подчеркнул, что ядерную программу в Иране не представляется возможным возобновить в ближайшие месяцы, так как полностью уничтожен объект для конверсии, что не позволит осуществлять процесс обогащения урана и продолжить процесс создания бомбы.
«Когда вы обогащаете уран до 90%, необходимо превратить материал в металлическую форму. Из него формируют металлический шар — именно такой шар используется в ядерной бомбе. Без конверсии вы не можете ни начать обогащение, ни завершить его так, чтобы получить оружие», — объяснил он.
О перспективах заключения мирного соглашения с Ираном
На вопрос журналиста Fox News о будущем ядерной программы Ирана Уиткофф заявил, что Белый дом не допустит ее реализации. Спецпосланник добавил, что в Исламской Республике возможна только гражданская ядерная программа без возможности самостоятельного обогащения урана, как в Абу-Даби, где «топливо поставляется извне».
Уиткофф считает, что США смогут заключить с Ираном всеобъемлющее мирное соглашение. Он раскрыл, что переговоры на эту тему уже ведутся между представителями Тегерана и Вашингтона. Спецпосланник добавил, что надеется, что после заключения мира с США Иран сможет вернуться в международное сообщество и его ждет экономический прогресс.
Что ранее сообщили СМИ об итогах бомбардировки
Телеканал утверждает, что такое заключение вынесли эксперты Разведывательного управления Министерства обороны США исходя из выводов Центрального командования ВС США. По данным CNN, в результате бомбардировок 22 июня запасы урана в Исламской Республике не ликвидированы, а центрифуги почти «не повреждены».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт после публикации скандального материала выступила с заявлением. Она сообщила, что «эта якобы оценка абсолютно неверна», а информацию СМИ передал «анонимный неудачник», который пытался «унизить президента Трампа».
Публикации в СМИ о минимальном ущербе иранской ядерной программе после американских ударов не позволили Трампу с триумфом появиться на саммите НАТО в Гааге
24 июня Трамп обвинил CNN и New York Times в стремлении дискредитировать американскую операцию по ликвидации ядерной инфраструктуры в Иране. Президент в соцсети Truth Social назвал СМИ «фейковыми и провалившимися» и подчеркнул, что ядерные объекты Исламской Республики были «полностью уничтожены».