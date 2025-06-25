Главные заявления Уиткоффа после скандала с провалом США в Иране

Спецпосланник уточнил, что целями ударов США были три объекта. В одном из них в Исфахане иранские ядерщики осуществляли процесс конверсии для создания ядерной бомбы. Он отметил, что на этот наземный объект сбросили бомбу весом в 30 тысяч фунтов. В результате ударов база ядерных разработок была полностью уничтожена. Теперь отсутствие возможности для конверсии даже при наличии обогащенного урана не позволит иранцам создать ядерное оружие.