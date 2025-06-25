В Армении задержали архиепископа Баграта Галстаняна. Его обвинили в подготовке госпереворота

Ведомство утверждает, что план предусматривал создание 200−250 «ударных групп» по 25 человек, состоящих преимущественно из бывших военных и силовиков. Каждая группа должна была выполнить свою задачу любой ценой, действуя автономно. По замыслу, после призыва к митингу у правительства, эти группы должны были развернуться в заранее определенных местах, не присоединяясь к демонстрации, которая служила лишь отвлекающим маневром. Конечной целью было создание неконтролируемой ситуации в населенных пунктах с помощью быстрых ударных действий в течение 24−36 часов.