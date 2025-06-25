В Армении задержали архиепископа Баграта Галстаняна. Его обвинили в подготовке госпереворота

Следственный комитет Армении выдвинул обвинение в адрес лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его окружения. Им инкриминируют подготовку террористических актов с целью свержения власти. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным СК, с ноября прошлого года архиепископ Галстанян пытался неконституционным путем добиться смены власти в Армении. Для этого он, заручившись согласием некоторых участников движения, якобы приобрел необходимые средства и инструменты, а также приступил к созданию «ударных групп».
Ведомство утверждает, что план предусматривал создание 200−250 «ударных групп» по 25 человек, состоящих преимущественно из бывших военных и силовиков. Каждая группа должна была выполнить свою задачу любой ценой, действуя автономно. По замыслу, после призыва к митингу у правительства, эти группы должны были развернуться в заранее определенных местах, не присоединяясь к демонстрации, которая служила лишь отвлекающим маневром. Конечной целью было создание неконтролируемой ситуации в населенных пунктах с помощью быстрых ударных действий в течение 24−36 часов.
На фоне этих обвинений, сотрудники правоохранительных органов Армении 25 июня проводят обыск в резиденции архиепископа Баграта Галстаняна. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что силовики также проводят обыски в домах глав Абовянского, Разданского и Ноемберянского комитетов, а также члена Верховного органа партии «Дашнакцутюн» и депутата от фракции «Армения».
Эти события разворачиваются после недавних заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который 24 июня, ссылаясь на онлайн-ресурс civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по смене власти в стране. Оппозиционеры, в свою очередь, высмеяли утверждение политика, назвав опубликованный «план» фальшивкой.