Новый главком НАТО в Европе заявил, что Украина победит Россию

Сам Зеленский в интервью ABC News заявил о вере Трампа в победу России. «Он (Трамп — РБК) публично говорил об этом, и я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении. Я говорил это много раз: это неправда это не победа», — рассказал Зеленский. По его словам, речь идет о перехвате Россией «инициативы» в военном противостоянии.