Деятельность фрилансеров в Молдове будет облагаться фиксированным налогом в 15%

Более 400 000 человек на данный момент не зарегистрированы на рынке труда. И мы бы очень хотели, чтобы они отказались от «неформальной экономики». С другой стороны, хотелось бы, чтобы сохранилась некая гибкость, так как среди самозанятых большое количество молодежи, матерей с маленьким детьми, чтобы они не потеряли возможность этой дополнительной деятельности.