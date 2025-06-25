Деятельность фрилансеров в Молдове будет облагаться фиксированным налогом в 15%

Мы стремимся развивать этот вид деятельности в Молдове как часть новой экономики, привлечь на рынок труда молодежь и другие категории населения.
Сообщается, что законопроект предполагает множество упрощений для самозанятых в процессе управления бизнесом, в частности, для них исключено обязательство вести бухгалтерский учет и представлять отчетность. Открытие такого рода бизнеса будет бесплатным и основываться только на уведомлении и подаче заявления в режиме онлайн в Агентство государственных услуг (ASP). Прекращение деятельности самозанятых будет осуществляться путем уведомления ASP и финансового учреждения.
Также для фрилансеров устанавливается фиксированный налог в размере 15%, который объединит подоходный налог, взносы на социальное страхование, на обязательное медицинское страхование и местные налоги, если общая сумма поступлений не превышает 1,2 миллиона леев в год.
По словам Нистор, к этой категории предпринимателей относятся люди, работающие в сфере информационных технологий, инженеры, архитекторы, но также представители творческих профессий — фотографы, операторы, актеры и многие другие.
Более 400 000 человек на данный момент не зарегистрированы на рынке труда. И мы бы очень хотели, чтобы они отказались от «неформальной экономики». С другой стороны, хотелось бы, чтобы сохранилась некая гибкость, так как среди самозанятых большое количество молодежи, матерей с маленьким детьми, чтобы они не потеряли возможность этой дополнительной деятельности.
По информации правительства, количество компаний в Молдове, самостоятельно заключающих договоры на оказание услуг гражданами, увеличилось с 4399 в 2018 году до 6491 в 2024 году, а количество независимых поставщиков услуг выросло с 38 258 до 54 550 человек.