Лукашенко: теплый и союзнический характер диалога Беларусь и Куба сохранят на долгие годы

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в Москве 9 мая. Это произошло во время праздничных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы. Тогда стороны и договорились о продолжении контактов. Это уже второй официальный визит Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Беларусь.