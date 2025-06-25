Лукашенко: теплый и союзнический характер диалога Беларусь и Куба сохранят на долгие годы

Глава государства отметил, что между белорусским и кубинским народами существуют прочные дружественные связи, которые подкреплены прекрасными отношениями на уровне руководства двух стран.
Беларусь и Куба определили перспективные точки роста в торговле. Лукашенко озвучил подробности Лукашенко: санкции лишь стимулируют Беларусь и Кубу к совместному поиску эффективных решений.
«В лице моего уважаемого коллеги Мигеля Диас-Канеля мы обрели настоящего друга белорусского народа. И я уверен, что теплый и союзнический характер межгосударственного диалога сохранится на долгие годы, а новые поколения белорусов и кубинцев будут поддерживать его и наполнять актуальным содержанием», — заявил Александр Лукашенко.
Президент Кубы заявил о намерении придать импульс сотрудничеству с Беларусью. Акцент будет на экономике.
Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в Москве 9 мая. Это произошло во время праздничных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы. Тогда стороны и договорились о продолжении контактов. Это уже второй официальный визит Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Беларусь.
«Мы обсудим с вами важнейшие темы белорусско-кубинского сотрудничества. И международной повестки. Конечно, не забываем, что одной из целей вашего визита является участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета», — рассказал Президент.