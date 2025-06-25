Коммунист Обухов: Левченко — единственный виновник, что у нас появился Кобзев

Приближающиеся выборы губернатора Иркутской области обнажили ранее тлеющий конфликт в рядах иркутского обкома КПРФ. Разговоры о якобы разладе в коммунистической среде сначала имели лишь телеграмные размышления, но вчера депутат Заксобрания Иркутской области, член фракции КПРФ Анатолий Обухов расставил все точки над i. Как он рассказал в беседе с главным редактором ИА IrkutskMedia, текст поста был придуман давно, поскольку позиция о текущей ситуации складывалась годами.
В своем тг-канале (18+) Анатолий Обухов изложил мнение, что власти не будут чинить препятствий главе обкома КПРФ Сергею Левченко в сборе муниципального фильтра и регистрации в качестве кандидата. Что, по мнению Обухова, якобы поможет создать легитимацию победы для главного кандидата этой кампании. Далее депутат сравнил предвыборные программы действующего губернатора Игоря Кобзева и бывшего губернатора Сергея Левченко и не увидел в них позитива. Затем Анатолий Обухов изложил своё видение о целях выдвижения кандидата от Компартии, а подытожил данный текст тем, что не увидел изменения для будущего Приангарья, а «протестная деятельность сошла на нет».
В ходе телефонного разговора Анатолий Обухов сообщил, что если бы не добровольная отставка Сергея Левченко в 2019 году, политическая ситуация была бы другой. А также он отметил, что руководитель обкома за 10 лет изменился в плане политической борьбы.
— То, что Левченко — единственный виновник, что у нас появился Кобзев, — это фраза моего друга. Я её услышал ещё, наверное, по зиме или в начале весны. Я понял, что она гениальная. У меня прям в голову это вбилось. Я потом ждал момента, — выразил мнение Анатолий Обухов.
По словам депутата, многие моменты ухудшают позиции партии, к которой принадлежит Анатолий Обухов и которой благодарен за многое. При этом за последнее время положение стало хуже, его сняли с секретарства районного отделения горкома КПРФ. Обухов также припомнил руководству обкома исключение из рядов КПРФ Владимира Новоселова.
— Понимаете, меня из партии всё равно хотят исключить. И они исключили бы меня рано или поздно, поэтому я подумал: а что ждать? — говорит Анатолий Обухов.
На вопрос о том, почему при такой ситуации в обкоме кандидатура Сергея Левченко находит поддержку в ЦК партии, Анатолий Обухов говорит, что все кроется в нынешнем уставе Компартии, который, по его мнению, кардинально отличается в базовых вопросах «от устава компартии ВКП (б) при товарище Сталине». Поэтому, по словам Обухова, необходимо задать вопрос и самому руководителю нынешней Компартии.
При этом коммунист Обухов сообщил, что некоторые комментаторы под его постом по данному вопросу пытались уличить его в том, что он якобы получил денег от «Единой России» или союзник ЕР, на что депутат Заксобрания ответил категоричным «нет».
Также Анатолий Обухов заявил, что из политики не будет уходить, возможно, учитывая большое количество сторонников его позиции, может появиться новое партийное объединение.
— Из политики я не буду уходить. Это точно. Пока я жив, пока я вменяемый человек, пока мне позволяет здоровье — я буду в политике, даже без депутатского мандата, без партийного билета в кармане. Хотя, конечно, я не могу быть один, заниматься политикой, соответственно, вокруг меня будет команда. И она у меня есть. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее, борьба продолжается. Идеалы коммунизма остаются с человеком вне зависимости от членства в партии, — заявил Анатолий Обухов.
Депутат добавил, что его не страшит борьба с несколькими партийными силами.