Коммунист Обухов: Левченко — единственный виновник, что у нас появился Кобзев

— Из политики я не буду уходить. Это точно. Пока я жив, пока я вменяемый человек, пока мне позволяет здоровье — я буду в политике, даже без депутатского мандата, без партийного билета в кармане. Хотя, конечно, я не могу быть один, заниматься политикой, соответственно, вокруг меня будет команда. И она у меня есть. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее, борьба продолжается. Идеалы коммунизма остаются с человеком вне зависимости от членства в партии, — заявил Анатолий Обухов.