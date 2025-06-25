Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана

«Когда вы смотрите на [ядерные объекты] сверху, не забывайте, что пламя охватило [не только] все под землей, но и все, что находится на земле. Если вы посмотрите на фото до и после, все, что находится наверху, сгорело дотла, деревья, абсолютно все. Я думаю, это было полное уничтожение», — сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.