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Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана

ГААГА, 25 июня. /ТАСС/. Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены ударами США. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Когда вы смотрите на [ядерные объекты] сверху, не забывайте, что пламя охватило [не только] все под землей, но и все, что находится на земле. Если вы посмотрите на фото до и после, все, что находится наверху, сгорело дотла, деревья, абсолютно все. Я думаю, это было полное уничтожение», — сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

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