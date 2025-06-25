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Лукашенко: санкции стимулируют Беларусь и Кубу искать эффективные решения

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Санкции лишь стимулируют Беларусь и Кубу совместно искать эффективные решения, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

В среду глава государства встречается c президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

По словам Лукашенко, конструктивное взаимодействие Минска и Гаваны на международной арене является хорошей традицией. Стороны разделяют подходы друг друга к важнейшим темам текущей повестки дня и оказывают взаимную поддержку.

В частности, Беларусь и Куба единогласно и последовательно выступают против односторонних ограничительных мер в международной политике и торговле. Президент подчеркнул, что санкционное давление на оба государства усиливается, особенно это касается механизмов финансовых расчетов.

Но негативные внешние факторы лишь стимулируют нас к совместному поиску эффективных решений.

уточнил Лукашенко

Глава государства отметил, что между белорусским и кубинским народами существуют прочные дружественные связи, прекрасные отношения у руководства двух стран. Он высказал уверенность, что теплый и союзнический характер контактов сохранится надолго.

Точки роста

Как сообщил Лукашенко, работа белорусско-кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству вышла на ритмичный ежегодный график. Это свидетельствует об обоюдном интересе к укреплению отношений.

Стороны определили ряд перспективных точек роста в торгово-экономической сфере. В частности, это такие важные для Гаваны направления, как продовольственная безопасность, модернизация промышленности, развитие транспортной инфраструктуры, строительной отрасли и другие.

Импульс сотрудничеству

Как сообщил в свою очередь Бермудес, Гавана намерена придать импульс сотрудничеству с Минском по всем направлениям с акцентом на торгово-экономическом взаимодействии.

Он также подчеркнул личный вклад президента Беларуси в развитие двусторонних отношений и его личную вовлеченность в поиск совместных решений на благо обеих стран.

Кубинский президент прибыл в Беларусь в среду. Это второй его визит в республику.

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